الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للفاف

الجزائر - عين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لمنير دبيشي الذي أقيل من منصبة, حسبما علمت /واج اليوم الاربعاء لدى الهيئة الفدرالية.

و يعود بوزناد من جديد للفاف, حيث سبق وان تقلد نفس المنصب في عهدة الرئيس السابق محمد روراوة الذي غادر مقر دالي ابراهيم عام 2017.

كما شغل نفس المهام مع الاتحادية الجزائرية للفروسية و رابطة كرة القدم المحترفة و كذلك مع عدة أندية من بينها شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر.

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وتمت تزكية قرار تعيين بوزناد في منصب الأمين العام للفاف خلال الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي المنعقد مساء امس الثلاثاء تحت رئاسة السيد وليد صادي الذي انتخب على رأس الهية الكروية يوم 21 سبتمبر الماضي خلفا للرئيس المستقيل, جهيد زفيزف.

للتذكير, عين منير دبيشي في منصب الأمين العام في شهر نوفمبر 2021 خلفا لمحمد سعد الذي أقيل من منصبه يوم 31 أكتوبر 2021.