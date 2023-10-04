Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعليق نشاط الرابطة المحترفة "بأثر فوري"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 15:50     الفئـة : رياضــة
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعليق نشاط الرابطة المحترفة &quot;بأثر فوري&quot;

الجزائر - قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعليق "بأثر فوري" نشاط رابطة كرة القدم المحترفة بسبب "خرق القوانين و الأنظمة السارية المفعول".

و أوضحت الفاف في بيان نشرته على موقعها الرسمي:" تطبيقا لأحكام المواد 14-2، و 36-20، للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوقف الجهاز المسير, بأثر فوري, إلى غاية عقد الجمعية العامة المقبلة, بسبب خرق القوانين والأنظمة سارية المفعول".

وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي المنعقد مساء امس الثلاثاء تحت رئاسة السيد وليد صادي الذي انتخب على رأس الهية الكروية يوم 21 سبتمبر الماضي خلفا للرئيس المستقيل, جهيد زفيزف.

إقرأ أيضا:   رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية

و يضيف بيان الفاف:" من حق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباشرة تدقيق و رقابة تسيير رابطة كرة القدم المحترفة, حيث تلحق مهمة تسيير المنافسة, خلال الفترة الانتقالية, إلى لجنة يديرها السيد محمد أمين مسلوق، عضو المكتب الفيدرالي".

 

خرشي رئيسا جديدا للجنة التحكيم

 

من جهة أخرى, قرر المكتب الفدرالي تعيين أحمد خرشي, رئيسا للجنة الفدرالية للتحكيم, خلفا لجمال حيمودي.

كما تقرر تعيين إطارات المديرية الفنية الوطنية للتحكيم, الآتية أسماؤهم :

مهدي عبيد شارف، مديرا فنيا وطنيا للتحكيم و مسؤول دائرة التعيينات، جمال حيمودي، مسؤول دائرة التكوين و التطوير، ومحمد حدادة مسؤول دائرة التقييم و الامتحانات.

 

تعيين لجنة الطوارئ

 

من بين القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي في عهدة صادي وليد, تعيين لجنة الطوارئ التي ستتكفل بمعالجة القضايا التي تتطلب تسويتها بين جلستي المكتب الفدرالي.

واوضح المكتب هذه النقطة: "طبقا للمادة 42 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تم تعيين لجنة الطوارئ تسند لها مهمة معالجة كل القضايا التي تقتضي تسويتها بين جلستي المكتب الفدرالي.

ويترأس لجنة الطوارئ, وليد صادي، بصفته رئيس الفاف، و تتشكل من الأعضاء الآتية أسماؤهم: ناصر شارب، كريم قاصد، والأمين العام للفاف الذي سيتم تعيينه عن قريب.

 

حل اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات

 

من جهة اخرى, قرر المكتب الفدرالي حل اللجنة الحالية المكلفة بتسوية النزاعات و إعادة تشكيلها في اقرب الآجال, وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

و اشار نفس المصدر, الي تعيين الأستاذ يوسف حمودة بصفة قاضيا وحيدا للتكفل بالقضايا العالقة، إلى غاية إعادة تشكيل الغرفة.

على صعيد اخر, سيتم تنظيم لقاء تنسيقي يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 (سا 00ر10) بمقر الفاف, يجمع مسؤولي الهيئة الكروية والاندية الرياضية, و تنظيم اللاعبين المذكور آنفا، للاتفاق على مسعى مشترك و حلول دائمة تخدم مصلحة كرة القدم الوطنية.

أخيرا, قرر المكتب الفدرالي إنهاء مهام الأمين العام للاتحادية الجزائرية منير دبيشي و المدير الفني الوطني مصطفى بسكري.

ويختم المكتب الفدرالي بيانه:'' سيقوم المكتب بفتح إعلانا للترشح لمنصب مدير الاتصال و التسويق للفاف.

كما سيتم الإعلان لاحقا عن الأمين العام و المدير الفني الوطني".

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعليق نشاط الرابطة المحترفة "بأثر فوري"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 15:50     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.04

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين عامر منسول مديرا فنيا وطنيا جديدا 

23.10.04

حرص جزائري-تونسي على تجسيد نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون

23.10.04

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية

23.10.04

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للفاف

23.10.04

مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في الدورة ال69 للجمعية البرلمانية لحلف…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.03

وزير العدل: قانون حماية أراضي الدولة يهدف إلى كبح ظاهرة فوضى العمران

23.10.03

بوغالي يثمن قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير

23.10.03

الجزائر تقدم واجب العزاء للعراق إثر فاجعة الحريق التي ألمت به

23.10.03

رئيس الحكومة التونسية يبرز أهمية بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر

23.10.03

المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع ال 10 لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان…

23.10.03

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين