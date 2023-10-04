الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعليق نشاط الرابطة المحترفة "بأثر فوري"

و أوضحت الفاف في بيان نشرته على موقعها الرسمي:" تطبيقا لأحكام المواد 14-2، و 36-20، للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوقف الجهاز المسير, بأثر فوري, إلى غاية عقد الجمعية العامة المقبلة, بسبب خرق القوانين والأنظمة سارية المفعول".

وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي المنعقد مساء امس الثلاثاء تحت رئاسة السيد وليد صادي الذي انتخب على رأس الهية الكروية يوم 21 سبتمبر الماضي خلفا للرئيس المستقيل, جهيد زفيزف.

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و يضيف بيان الفاف:" من حق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباشرة تدقيق و رقابة تسيير رابطة كرة القدم المحترفة, حيث تلحق مهمة تسيير المنافسة, خلال الفترة الانتقالية, إلى لجنة يديرها السيد محمد أمين مسلوق، عضو المكتب الفيدرالي".

خرشي رئيسا جديدا للجنة التحكيم

من جهة أخرى, قرر المكتب الفدرالي تعيين أحمد خرشي, رئيسا للجنة الفدرالية للتحكيم, خلفا لجمال حيمودي.

كما تقرر تعيين إطارات المديرية الفنية الوطنية للتحكيم, الآتية أسماؤهم :

مهدي عبيد شارف، مديرا فنيا وطنيا للتحكيم و مسؤول دائرة التعيينات، جمال حيمودي، مسؤول دائرة التكوين و التطوير، ومحمد حدادة مسؤول دائرة التقييم و الامتحانات.

تعيين لجنة الطوارئ

من بين القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي في عهدة صادي وليد, تعيين لجنة الطوارئ التي ستتكفل بمعالجة القضايا التي تتطلب تسويتها بين جلستي المكتب الفدرالي.

واوضح المكتب هذه النقطة: "طبقا للمادة 42 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تم تعيين لجنة الطوارئ تسند لها مهمة معالجة كل القضايا التي تقتضي تسويتها بين جلستي المكتب الفدرالي.

ويترأس لجنة الطوارئ, وليد صادي، بصفته رئيس الفاف، و تتشكل من الأعضاء الآتية أسماؤهم: ناصر شارب، كريم قاصد، والأمين العام للفاف الذي سيتم تعيينه عن قريب.

حل اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات

من جهة اخرى, قرر المكتب الفدرالي حل اللجنة الحالية المكلفة بتسوية النزاعات و إعادة تشكيلها في اقرب الآجال, وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

و اشار نفس المصدر, الي تعيين الأستاذ يوسف حمودة بصفة قاضيا وحيدا للتكفل بالقضايا العالقة، إلى غاية إعادة تشكيل الغرفة.

على صعيد اخر, سيتم تنظيم لقاء تنسيقي يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 (سا 00ر10) بمقر الفاف, يجمع مسؤولي الهيئة الكروية والاندية الرياضية, و تنظيم اللاعبين المذكور آنفا، للاتفاق على مسعى مشترك و حلول دائمة تخدم مصلحة كرة القدم الوطنية.

أخيرا, قرر المكتب الفدرالي إنهاء مهام الأمين العام للاتحادية الجزائرية منير دبيشي و المدير الفني الوطني مصطفى بسكري.

ويختم المكتب الفدرالي بيانه:'' سيقوم المكتب بفتح إعلانا للترشح لمنصب مدير الاتصال و التسويق للفاف.

كما سيتم الإعلان لاحقا عن الأمين العام و المدير الفني الوطني".