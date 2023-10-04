الرابطة الثانية هواة:عدة مواجهات واعدة في برنامج الجولة الثانية

الجزائر- تعرف الجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة), المقررة يومي الجمعة والسبت, إجراء مباريات واعدة, في مجموعتي وسط-شرق ووسط-غرب, والتي ستجمع بين أندية تطمح الى تأكيد بدايتها القوية وأخرى تسعى الى الاسراع في تدارك أمورها وتصحيح انطلاقتها المتعثرة.

وفي مجموعة وسط غرب, يشهد ملعب الشهيد -محمد بن حداد- بالعاصمة مباراة قوية بين فريقين يسعيان الى حصد نقاط المباراة, ويتعلق الأمر برائد القبة (1 ن) وضيفه, الصاعد الجديد, وداد مستغانم (3 ن).

وتختلف نوايا الفريقين في تحقيق الفوز, فإذا كان الضيوف يسعون الى توقيع الانتصار الثاني على التوالي, فإن الفريق المحلي مطالب بتسجيل أول انتصار له في الموسم بعد التعادل على أرضه في الجولة الافتتاحية امام شباب المشرية (1-1).

و نفس الشيئي ينطبق على مباراتي شبيبة تيارت-شباب تيموشنت و ترجي مستغانم-شباب غير العبادلة, ففي الوقت الذي يبحث فيه "التيارتية" و الترجي عن تأكيد البداية الموفقة بعد الانتصار المسجل خارج القواعد, يأمل "السيارتي" رفقة الوافد الجديد غير العبادلة الى العودة من هذا التنقل بالتعادل على الأقل وحصد أول نقطة في الموسم.

بالمقابل, يشهد ملعب 20 اوت 55 بمدينة المشرية مواجهة أخرى في القمة والتي ستجمع الشباب المحلي بالضيف جمعية وهران.

المشرية التي ستلعب على أرضها والمدعمة بجمهورها تعول على تأكيد التعادل بطعم الفوز في الجولة الاولى خارج الديار و البقاء على السكة الصحيحة, أما الجمعية فتطمح هي أيضا الى توقيع فوز جديد, بعد الرباعية المسجلة على أمل الاربعاء, رغم صعوبة المهمة وهو ما يوحي ان اللقاء سيكون مثيرا وقويا.

من جهة أخرى, تسجل هذه المجموعة التقاء أندية جريحة انهزمت على ارضها وأخرى فازت خارج الديار.

نصر حسين داي الذي حقق أفضل بداية في الموسم بالفوز على شباب تيموشنت (1-0) يطمح الى تجديد الفوز على الوافد الجديد نجم القليعة المنهزم في اول ظهور له امام اولمبي المدية.

بينما يسعى مستقبل واد سلي الخاسر على أرضه في الجولة الافتتاحية, من خلال سفريته الى بوفاريك, الإطاحة بالوداد المحلي المتعثر هو الآخر خارج ارضه, في لقاء الجريحين, و الذي يبدو نظريا في صالح الفريق المحلي.

ويطمح صفاء الخميس الى تدارك الخسارة في المقابلة الاولى, عندما يلاقي الضيف أولمبي المدية الساعي الى تأكيد بدايته الموفقة.

نفس المقام سيكون في مقابلة أمل الاربعاء الخاسر برباعية في الجولة الاولى, الذي يستضيف غالي معسكر الفائز في الجولة الاولى.

ويبدو أن شؤون الامل ستكون صعبة بما ان الادارة لم تتمكن بعد في تأهيل لاعبيها الجدد وهو ما أجبرها الى اقحام تشكيلة الرديف, وهو ما قد يجعل التكهنات تصب في صالح الضيوف.

وسط شرق: شباب باتنة في رحلة البحث عن الفوز الثاني في قسنطينة

وفي مجموعة وسط شرق, يعول شباب باتنة على عاملي الارض والجمهور لتسجيل فوز جديد, بهدف البقاء في صدارة الترتيب, عندما يواجه الضيف مولودية قسنطينة الخاسر في الجولة الأولى والساعي الى تدارك اموره رغم ان المهمة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لأبناء "سيرتا".

وسيكون اتحاد خميس الخشنة, المنتشي بفوز ثمين خارج الديار على حساب مولودية قسنطينة (1-0), أمام فرصة رفع رصيده إلى ست نقاط والحفاظ على الريادة عندما يستقبل اتحاد ورقلة المتعثر على ارضه أمام الصاعد مولودية باتنة (0-0), والساعي الى الاعتماد على عنصر المباغتة.

وفي مقابلة اخرى, يشد الرائد الآخر نجم التلاغمة, الرحال الى عين مليلة لملاقاة الجمعية المحلية, في موعد شيق, بما أن النجم لا يريد التفريط في المكانة الاولى من جهة و"لاصام" العائدة بتعادل بطعم الفوز خارج القواعد امام مولودية العلمة (0-0).

وستكون هذه المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات بغض النظر عن عاملي الارض والجمهور اللذين يصبان في مصلحة الجمعية المحلية.

وتلتقي فرق وسط الترتيب, وكلها طموح في تسجيل اول انتصار لها لهذا الموسم, في الوقت الذي يبقى التكهن يصب في مصلحة الأندية المحلية.

ففي ملعب -عابد حمداني- تستقبل جمعية الخروب (1ن) العائدة بتعادل ثمين خارج الديار, فريق مولودية العلمة (1ن) المتعثر على ميدانه, وعلى ملعب –محمد دراجي- يستضيف وفاق سور الغزلان تشكيلة شباب برج منايل, حيث يدخل الوفاق بنية تأكيد التعادل خارج الديار بينما سيكون "الكوكليكو" مطالبا بتسجيلة نتيجة ايجابية على ارض منافسه.

نفس الشيء بالنسبة لمقابلة هلال شلغوم العيد, الذي فرض التعادل على اتحاد عنابة (1-1), امام الصاعد الجديد, أولمبي المقرن المتعثر على ارضه امام سور الغزلان بالنتيجة ذاتها, حيث تميل التوقعات في فائدة الهلال المحلي.

وفي مباراة أخرى, يستقبل اتحاد الحراش مولودية باتنة العائدة الى الرابطة الثانية, في لقاء يبدو على الورق في صالح "الحراشية" الساعين الى تدارك الخسارة في الجولة الاولى رغم صعوبة المهمة بما أن الفريق ممنوع من تأهيل لاعبيه الجدد.

الصاعد الجديد, أولمبي اقبو, الخاسر في اول ظهور له بثلاثية امام شباب باتنة, سيكون أمام فرصة اقتناص اول انتصار واول نقاط له في القسم الثاني, عندما يستقبل اتحاد عنابة, في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين والتي سيبحث كل فريق فيها الوصول الى شباك الآخر للارتقاء في سلم الترتيب.

وتجرى مباريات مجموعة وسط غرب يوم الجمعة, فيما تمت برمجة مقابلات مجموعة وسط شرق يوم السبت, على ان تنطلق جميع اللقاءات في وقت واحد (00ر15).

مجموعة وسط-شرق -برنامج المباريات

باتنة (أول نوفمبر) : شباب باتنة - مولودية قسنطينة

المحمدية (ملعب اول نوفمبر) : اتحاد الحراش - مولودية باتنة

لم يحدد الملعب بعد : جمعية عين مليلة - نجم التلاغمة

لم يحدد الملعب بعد : اتحاد خميس الخشنة - اتحاد ورقلة

الخروب (عابد حمداني) : جمعية الخروب - مولودية العلمة

سور الغزلان (محمد دراجي) : وفاق سور الغزلان - شباب برج منايل

شلغوم العيد (11 ديسمبر 1960) : هلال شلغوم العيد - أولمبي المقرن

اقبو (ملعب اول نوفمبر) : أولمبي اقبو - اتحاد عنابة.

الترتيب لعب نقاط

1). شباب باتنة 3 1

--). نجم التلاغمة 3 1

--) اتحاد خميس الخشنة 3 1

4). اتحاد عنابة 1 1

--). هلال شلغوم العيد 1 1

--). شباب برج منايل 1 1

--). جمعية الخروب 1 1

--). اتحاد ورقلة 1 1

--). مولودية باتنة 1 1

--). مولودية العلمة 1 1

--). جمعية عين مليلة 1 1

--). أولمبي المقرن 1 1

--). وفاق سور الغزلان 1 1

14). مولودية قسنطينة 0 1

--).اولمبي اقبو 0 1

--) . اتحاد الحراش 0 1.

مجموعة وسط -غرب - برنامج اللقاءات

القبة (ملعب بن حداد) : رائد القبة - وداد مستغانم

الجزائر (20 اوت 55) : نصر حسين داي - نجم القليعة

تيارت (قايد أحمد) : شبيبة تيارت - شباب تموشنت

لم يحدد الملعب بعد : صفاء خميس مليانة - أولمبي المدية

مستغانم (المركب الرياضي بن سعيد) : ترجي مستغانم - شباب غير

بوفاريك (محمد رقاز) : وداد بوفاريك - مستقبل وادي سلي

.الاربعاء (ملعب اسماعيل مخلوف) : أمل الاربعاء - غالي معسكر

المشرية (20 اوت 55) : شباب المشرية - جمعية وهران

الترتيب نقاط لعب

1-). جمعية وهران 3 1

--) وداد مستغانم 3 1

--) ترجي مستغانم 3 1

--). شبيبة تيارت 3 1

--). غالي معسكر 3 1

--) نصر حسين داي 3 1

--) اولمبي المدية 3 1

8) . رائد القبة 1 1

--) شباب المشرية 1 1

10). شباب قير 0 1

--) مستقبل وادي سلي 0 1

--) وداد بوفاريك 0 1

--) شباب تموشنت 0 1

--) نجم القليعة 0 1

--) صفاء خميس مليانة 0 1

--) امل الاربعاء 0 1 .