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الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 18:30     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة

الجزائر- تتصدر مباراة شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر, الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الأولى موبيلس لكرة القدم المقررة يومي الجمعة و السبت بينما سيكون رائدا الترتيب, جمعية أولمبي الشلف و شبيبة الساورة أمام مهمة صعبة خارج الديار أمام على التوالي مولودية البيض و شباب قسنطينة.

و ستكون شبيبة القبائل (5- 4 ن) المنهزمة في الجولة الماضية أمام اتحاد خنشلة (1-2) أمام حتمية رد الاعتبار أمام جمهورها و في غياب المدرب يوسف بوزيدي الذي فسخ عقده بالتراضي.

من جهته, يسعى اتحاد الجزائر المنهزم في مباراته الأولى أمام الجار العاصمي, نادي بارادو (1-0) للعودة بنتيجة مرضية في ظل ارتفاع معنوياته بعد تأهله لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, على حساب الفتح الرباطي المغربي.

و سيعمل رائدا الترتيب جمعية الشلف و شبيبة الساورة (7 ن) على البقاء دون هزيمة منذ انطلاق الموسم, لدى تنقلهما لمواجهة كل من مولودية البيض و شباب قسنطينة المتواجدين في نفس المرتبة (7 - 3 ن).

فإذا كان بمقدور أولمبي الشلف العودة بنتيجة إيجابية من تنقله القصير إلى البيض, فليس الأمر كذلك بالنسبة لشبيبة الساورة المقبلة على رحلة طويلة و شاقة الي الشرق الجزائري لمواجهة شباب قسنطينة الذي يشرف على طاقمه الفني طاقم مؤقت بعد إقالة المدرب الرئيسي ليامين بوغرارة.

أما مولودية الجزائر (3 - 6 ن) المنتشية بفوز ثمين على حساب نظيرتها للبيض (2-0) فستحاول مواصلة سلسلتها المظفرة عند استضافتها لوفاق سطيف (7 - 3ن) في مباراة قد تعد بالكثير على ارضية الميدان و في المدرجات.

من جهة, يطمح "العميد" إلى تأكيد صحوته, في الوقت الذي يسعى فيه الوفاق إلى حصد أولى نقاطه خارج الديار, بعد تسجيل الهزيمة في اول خرجة له في خنشلة (1-0).

و ستكون لاتحاد خنشلة (3 - 6 ن) مهمة معقدة لدى تنقله إلى العاصمة لملاقاة بطل الجزائر للمواسم الاربعة الاخيرة, شباب بلوزداد المنتشي بتأهله لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي.

و سيقوم نادي بارادو (5 - 4 ن) صاحب بداية موسم موفقة بتنقل صعب لعاصمة "الزيبان" لملاقاة اتحاد بسكرة (7 - 3 ن) الذي سقط في خرجته الأخيرة بمقرة على يد النجم المحلي (2-1).

وسيخوض الأكاديميون الذي يشرف على تدريبهم الدولي الفرنسي السابق كورنتان مارتنس بروح قتالية أمام تشكيلة بسكرية صعبة المنال بعقر دارها و التي تبحث عن الفوز الثاني هذا الموسم  للابتعاد عن منطقة الخطر.

في غرب البلاد, تستضيف مولودية وهران (13 - 2 ن) التي سجلت بداية موسم محتشمة, نجم مقرة (7 - 3ن) بنية تحقيق انتصارها الأول للموسم بعد تعادلين و هزيمة.

أخيرا سيكون الصاعدان الجديدان, نجم بن عكنون و اتحاد سوف المتواجدين في نفس المرتبة (14 - 1 ن) على موعد في لقاء مباشر و مفتوح على كل الاحتمالات و التكهنات.

 

  برنامج المقابلات

 

 

الجمعة 6 أكتوبر:

-- شباب  قسنطينة  - شبيبة الساورة  (45ر15)

-- مولودية الجزائر - وفاق سطيف    (45ر15)

-- اتحاد بسكرة   -  نادي بارادو       (00ر19)

-- مولودية وهران -  نجم مقرة       (00ر19)

 

السبت 7 أكتوبر:

 

-- شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة      (45ر15)

-- نجم بن عكنون -  اتحاد سوف    (45ر15)

-- مولودية البيض - اولمبي الشلف  (45ر15)

-- شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر      (00ر19)

 

-- الترتيب                                 ن         ل

  1.           جمعية الشلف      7           3

--                  شبيبة الساورة     7           3

  1.          اتحاد خنشلة        6           2

--                 مولودية الجزائر      6           3

5 .               نادي بارادو           4           2

--.             شبيبة القبائل         4            3

7-             شباب بلوزداد          3            1

--           مولودية البيض           3            3

--         شباب قسنطينة          3            3

--          وفاق سطيف             3            2

--          اتحاد بسكرة             3            3

--.          نجم مقرة               3             3

  1.   مولودية وهران         2             3

14-        واد سوف               1              2

--        نجم بن عكنون          1              3

16-      اتحاد الجزائر            0               1.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 أكتوير 2023 14:13
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الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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