الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة

الجزائر- تتصدر مباراة شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر, الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الأولى موبيلس لكرة القدم المقررة يومي الجمعة و السبت بينما سيكون رائدا الترتيب, جمعية أولمبي الشلف و شبيبة الساورة أمام مهمة صعبة خارج الديار أمام على التوالي مولودية البيض و شباب قسنطينة.

و ستكون شبيبة القبائل (5- 4 ن) المنهزمة في الجولة الماضية أمام اتحاد خنشلة (1-2) أمام حتمية رد الاعتبار أمام جمهورها و في غياب المدرب يوسف بوزيدي الذي فسخ عقده بالتراضي.

من جهته, يسعى اتحاد الجزائر المنهزم في مباراته الأولى أمام الجار العاصمي, نادي بارادو (1-0) للعودة بنتيجة مرضية في ظل ارتفاع معنوياته بعد تأهله لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, على حساب الفتح الرباطي المغربي.

و سيعمل رائدا الترتيب جمعية الشلف و شبيبة الساورة (7 ن) على البقاء دون هزيمة منذ انطلاق الموسم, لدى تنقلهما لمواجهة كل من مولودية البيض و شباب قسنطينة المتواجدين في نفس المرتبة (7 - 3 ن).

فإذا كان بمقدور أولمبي الشلف العودة بنتيجة إيجابية من تنقله القصير إلى البيض, فليس الأمر كذلك بالنسبة لشبيبة الساورة المقبلة على رحلة طويلة و شاقة الي الشرق الجزائري لمواجهة شباب قسنطينة الذي يشرف على طاقمه الفني طاقم مؤقت بعد إقالة المدرب الرئيسي ليامين بوغرارة.

أما مولودية الجزائر (3 - 6 ن) المنتشية بفوز ثمين على حساب نظيرتها للبيض (2-0) فستحاول مواصلة سلسلتها المظفرة عند استضافتها لوفاق سطيف (7 - 3ن) في مباراة قد تعد بالكثير على ارضية الميدان و في المدرجات.

من جهة, يطمح "العميد" إلى تأكيد صحوته, في الوقت الذي يسعى فيه الوفاق إلى حصد أولى نقاطه خارج الديار, بعد تسجيل الهزيمة في اول خرجة له في خنشلة (1-0).

و ستكون لاتحاد خنشلة (3 - 6 ن) مهمة معقدة لدى تنقله إلى العاصمة لملاقاة بطل الجزائر للمواسم الاربعة الاخيرة, شباب بلوزداد المنتشي بتأهله لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي.

و سيقوم نادي بارادو (5 - 4 ن) صاحب بداية موسم موفقة بتنقل صعب لعاصمة "الزيبان" لملاقاة اتحاد بسكرة (7 - 3 ن) الذي سقط في خرجته الأخيرة بمقرة على يد النجم المحلي (2-1).

وسيخوض الأكاديميون الذي يشرف على تدريبهم الدولي الفرنسي السابق كورنتان مارتنس بروح قتالية أمام تشكيلة بسكرية صعبة المنال بعقر دارها و التي تبحث عن الفوز الثاني هذا الموسم للابتعاد عن منطقة الخطر.

في غرب البلاد, تستضيف مولودية وهران (13 - 2 ن) التي سجلت بداية موسم محتشمة, نجم مقرة (7 - 3ن) بنية تحقيق انتصارها الأول للموسم بعد تعادلين و هزيمة.

أخيرا سيكون الصاعدان الجديدان, نجم بن عكنون و اتحاد سوف المتواجدين في نفس المرتبة (14 - 1 ن) على موعد في لقاء مباشر و مفتوح على كل الاحتمالات و التكهنات.

برنامج المقابلات

الجمعة 6 أكتوبر:

-- شباب قسنطينة - شبيبة الساورة (45ر15)

-- مولودية الجزائر - وفاق سطيف (45ر15)

-- اتحاد بسكرة - نادي بارادو (00ر19)

-- مولودية وهران - نجم مقرة (00ر19)

السبت 7 أكتوبر:

-- شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة (45ر15)

-- نجم بن عكنون - اتحاد سوف (45ر15)

-- مولودية البيض - اولمبي الشلف (45ر15)

-- شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر (00ر19)

-- الترتيب ن ل

جمعية الشلف 7 3

-- شبيبة الساورة 7 3

اتحاد خنشلة 6 2

-- مولودية الجزائر 6 3

5 . نادي بارادو 4 2

--. شبيبة القبائل 4 3

7- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 3

-- شباب قسنطينة 3 3

-- وفاق سطيف 3 2

-- اتحاد بسكرة 3 3

--. نجم مقرة 3 3

مولودية وهران 2 3

14- واد سوف 1 2

-- نجم بن عكنون 1 3

16- اتحاد الجزائر 0 1.