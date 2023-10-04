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البطولة الإفريقية للرماية : الجزائر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 08:58     الفئـة : رياضــة
البطولة الإفريقية للرماية : الجزائر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات

القاهرة - رفع المنتخب الوطني الجزائري للرماية، يوم الأربعاء، رصيده إلى ثماني ميداليات (2 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية) خلال منافسات الطبعة ال16 من البطولة الإفريقية للرماية بالمسدس والبندقية (رجال وسيدات) الجارية بمصر من 1 إلى 10 أكتوبر.


و ضمن ثلاثة رياضيين بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024, أمس الثلاثاء, بفضل ذهبيتي كل من هدى شعبي التي توجت بها في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", و بوشيرب سمير في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء" رجال, وبرونزية عدول كسيلة, في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء" رجال.


في المقابل توج المنتخب الوطني الجزائري حسب الفرق رجال بميداليتين فضيتين في اختصاصي 10 متر بندقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء", فيما نال فريق السيدات ميداليتين أيضا, فضية وبرونزية في اختصاصي 10 متر بدقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء".


فيما توج الثنائي المختلط كسيلة عدول و هدى شعيبي بالميدالية البرونزية في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء".


و تستضيف مصر البطولة القارية التي يشارك فيها ازيد من 250 رام ورامية, يمثلون 15 دولة وهي: الجزائر, أنغولا, غانا, كينيا, ليبيا, موريتانيا, ناميبيا, نيجيريا, رواندا, السنغال, جنوب إفريقيا, السودان, تونس و مصر الدولة المستضيفة.

 

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 أكتوير 2023 12:15
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البطولة الإفريقية للرماية : الجزائر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 08:58     الفئـة : رياضــة   شارك

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