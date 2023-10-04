البطولة الإفريقية للرماية : الجزائر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات



و ضمن ثلاثة رياضيين بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024, أمس الثلاثاء, بفضل ذهبيتي كل من هدى شعبي التي توجت بها في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", و بوشيرب سمير في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء" رجال, وبرونزية عدول كسيلة, في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء" رجال.



في المقابل توج المنتخب الوطني الجزائري حسب الفرق رجال بميداليتين فضيتين في اختصاصي 10 متر بندقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء", فيما نال فريق السيدات ميداليتين أيضا, فضية وبرونزية في اختصاصي 10 متر بدقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء".



فيما توج الثنائي المختلط كسيلة عدول و هدى شعيبي بالميدالية البرونزية في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء".