سباق تحدي "رأس الإبرة" للسباحة في المياه المفتوحة بالزعانف: وهران تحتضن الطبعة الاولى يوم السبت المقبل

وهران- ستقام الطبعة الأولى لسباق تحدي "رأس الإبرة" للسباحة في المياه المفتوحة بالزعانف على مسافة 6 كلم يوم السبت المقبل بشاطئ عين الدفلى بقرية كريشتل (وهران) حسبما علم اليوم الثلاثاء من المنظمين.

و ستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف نادي سيدي موسى للرياضات المائية بالتنسيق مع الرابطة الولائية للإنقاذ و الإسعاف و نشاطات الغوص البحري ومديرية الشباب و الرياضة مشاركة أزيد من 100 سباحا وسباحة محترفين وهواة من عشر ولايات.

ويهدف هذا الحدث إلى تشجيع السباحة في المياه المفتوحة على أن تكون الانطلاقة من شاطئ عين الدفلى بكريشتل مرورا بمنارة "رأس الإبرة" والعودة إلى نقطة البداية مع وجود عوامات لتحديد المسار للسباحين برفقة 14 قارب كاياك و 5 قوارب للتأكد من سلامة وإمداد المتنافسين بالمياه خلال المسابقة.

و يتزامن هذا السباق مع الذكرى العاشرة لتأسيس النادي الهاوي سيدي موسى للرياضات المائية لوهران وهو مخصص للسباحين فوق 19 سنة والكهول أكثر من 40 سنة سيدات ورجال حيث سيتم مكافأة الثلاثة الأوائل.