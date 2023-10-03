رابطة أبطال إفريقيا : فوز منطقي لشباب بلوزداد وتأهل مستحق إلى مرحلة المجموعات

وهران - حقق شباب بلوزداد فوزا منطقيا أمام فريق بور رانجرز السيراليوني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الإثنين بملعب المركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران ليتأهل بذلك إلى دور المجموعات.



و سجل أهداف المباراة ليونيل وامبا لصالح شباب بلوزداد في الدقائق 78 و80 و89 فيما أمضى اللاعب إبراهيم توراي الهدف الوحيد لفريق بور رانجرز في الدقيقة ال9.



و بعد تغلبه في مباراة الذهاب بسيراليون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، قدم زملاء اللاعب مزيان مباراة شبه مثالية في الشوط الثاني من لقاء الإياب واقتطعوا تذكرة التأهل إلى مرحلة المجموعات للمرة الرابعة على التوالي.

اقرأ أيضا : رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات



و يعد هذا الفوز مستحقا باعتبار أن النادي الجزائري كان متفوقا بكثير على فريق لم يكن لديه القدرة على التنافس والذي كان شباب بلوزداد قد أقصاه الموسم الماضي في نفس المنافسة.



و انتظر جماهير فريق الزي الأحمر والأبيض حتى الدقيقة ال 78 ليهتز شباك الحارس أبو كوموه من ركلة جزاء.



و قد أصبحت مجريات الشوط الثاني من المباراة في اتجاه واحد، مع سيطرة كبيرة لشباب بلوزداد الذي عاد بنفس العزيمة وسجل الهدف الثاني عن طريق قبل أن يعمق نفس اللاعب الفارق بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من المقابلة.

اقرأ أيضا : رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات



و قد أظهر شباب بلوزداد قدراته الفنية وتجربته في مثل هذه المنافسات القارية من خلال تسييره للمباراة كما ينبغي.