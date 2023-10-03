Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 08:24     الفئـة : رياضــة
رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين

وهران - إعتبر مدرب شباب بلوزداد، سفن فاندنبروك، الفوز الذي حققه أشباله مساء يوم الإثنين بملعب "ميلود هدفي" بوهران أمام نادي بورانجرز السيرايوني "معنويا و محفزا للدخول بقوة في مرحلة المجموعات لرابطة أبطال رابطة أبطال إفريقيا".


و صرح فاندنبروك خلال ندوة صحفية عقب نهاية مباراة الإياب بنتيجة (3/1) و هي نفسها المسجلة خلال لقاء الذهاب "بدأنا المباراة بأريحية كبيرة بفضل الفوز المحقق في لقاء الذهاب (3/1). و بعد تلقينا لهدف مبكر من فريق أقل مستوى منا لم نتمكن من تعديل النتيجة في الشوط الأول".

اقرأ أيضا :     رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات


و تابع يقول: "ردة فعل اللاعبين كانت جيدة خلال الشوط الثاني و استطعنا تسجيل ثلاثية من إمضاء اللاعب ليونال وامبا. كنا واثقين من التأهل و أثبتنا ذلك فوق أرضية الميدان و كنا الأفضل في المباراتين".


و بخصوص لاعبي المنتخب الوطني عدلان قديورة و حسين بن عيادة و الحارس وهاب مبولحي ذكر مدرب أبناء العقيبة بأنهم إضافة كبيرة للفريق و يملكون خبرة قائلا "ننتظر منهم تقديم الكثير للفريق في مشوار رابطة أبطال إفريقيا و البطولة الوطنية و الدعم لزملائهم داخل و خارج الملعب".


و من جهته هنأ مدرب نادي "بو رانجرز" (سيراليون) ألحاجي فوراي نادي شباب بلوزداد بهذا الفوز و التأهل لدور المجموعات قائلا "المباراة كانت صعبة. كنا متقدمين بهدف و ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم أثرت فينا مما أدى إلى نقص التركيز للاعبين و تلقينا هدفين آخرين من نفس اللاعب".


و أضاف "شباب بلوزداد فريق قوي و منظم و يملك لاعبين مهاريين و فرديات لا يستهان بها. لقد أقصينا على يد نفس الفريق للمرة الثانية على التوالي و التحكيم لم يكن في المستوى".

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 10:47
كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 08:24     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.03

إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا : شنقريحة يشرف على إفتتاح يوم "كبار…

23.10.03

الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تشارك في معرض أبو ظبي الدولي للبترول

23.10.03

نفايات بحرية : طلبة جزائريون يطورون نظام كشف و جمع بواسطة الذكاء الإصطناعي

23.10.03

رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية

23.10.03

شركات إعادة التأمين مدعوة للإنخراط في تمويل البنى التحتية في إفريقيا

23.10.03

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.02

النيجر تقبل وساطة الجزائر لبلورة حل سياسي لأزمتها في اطار مبادرة رئيس الجمهورية

23.10.02

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون 

23.10.02

جلسة عمل بين لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ووفد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية…

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين

23.10.02

بلعابد يشدد على ضرورة مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي قد تعترض السنة الدراسية

23.10.02

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية