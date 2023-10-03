رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين

و صرح فاندنبروك خلال ندوة صحفية عقب نهاية مباراة الإياب بنتيجة (3/1) و هي نفسها المسجلة خلال لقاء الذهاب "بدأنا المباراة بأريحية كبيرة بفضل الفوز المحقق في لقاء الذهاب (3/1). و بعد تلقينا لهدف مبكر من فريق أقل مستوى منا لم نتمكن من تعديل النتيجة في الشوط الأول".
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و تابع يقول: "ردة فعل اللاعبين كانت جيدة خلال الشوط الثاني و استطعنا تسجيل ثلاثية من إمضاء اللاعب ليونال وامبا. كنا واثقين من التأهل و أثبتنا ذلك فوق أرضية الميدان و كنا الأفضل في المباراتين".
و بخصوص لاعبي المنتخب الوطني عدلان قديورة و حسين بن عيادة و الحارس وهاب مبولحي ذكر مدرب أبناء العقيبة بأنهم إضافة كبيرة للفريق و يملكون خبرة قائلا "ننتظر منهم تقديم الكثير للفريق في مشوار رابطة أبطال إفريقيا و البطولة الوطنية و الدعم لزملائهم داخل و خارج الملعب".
و من جهته هنأ مدرب نادي "بو رانجرز" (سيراليون) ألحاجي فوراي نادي شباب بلوزداد بهذا الفوز و التأهل لدور المجموعات قائلا "المباراة كانت صعبة. كنا متقدمين بهدف و ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم أثرت فينا مما أدى إلى نقص التركيز للاعبين و تلقينا هدفين آخرين من نفس اللاعب".
و أضاف "شباب بلوزداد فريق قوي و منظم و يملك لاعبين مهاريين و فرديات لا يستهان بها. لقد أقصينا على يد نفس الفريق للمرة الثانية على التوالي و التحكيم لم يكن في المستوى".