رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين



و صرح فاندنبروك خلال ندوة صحفية عقب نهاية مباراة الإياب بنتيجة (3/1) و هي نفسها المسجلة خلال لقاء الذهاب "بدأنا المباراة بأريحية كبيرة بفضل الفوز المحقق في لقاء الذهاب (3/1). و بعد تلقينا لهدف مبكر من فريق أقل مستوى منا لم نتمكن من تعديل النتيجة في الشوط الأول".

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و تابع يقول: "ردة فعل اللاعبين كانت جيدة خلال الشوط الثاني و استطعنا تسجيل ثلاثية من إمضاء اللاعب ليونال وامبا. كنا واثقين من التأهل و أثبتنا ذلك فوق أرضية الميدان و كنا الأفضل في المباراتين".