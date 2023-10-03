رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية

الجزائر - قام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، ولدي صادي بزيارة تفقد يوم الإثنين إلى ملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، لمعاينة مدى تقدم الأشغال بهذه المنشأة، تحسبا للإستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة الذي سيحتضنها قريبا.



فبالإضافة, الى الداربي العاصمي, من المقرر ان يستضيف الملعب الاولمبي, عددا من المنافسات القارية, سيما مقابلتي شباب بلوزداد في رابطة الابطال الافريقية واتحاد الجزائر في كأس الكونفدرالية.



و يعد ملعب 5 جويلية, المحطة الثانية التي يعرج عليها رئيس الهيئة الفيديرالية, بعد ملعب نيلسون مانديلا, في 27 سبتمبر الماضي و لنفس الغرض.

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و يحتضن ملعب 5 جويلية الداربيات العاصمية والمنافسات القارية مابين الاندية, فيما سيستقبل نيسلسون مانديلا ببراقي مقابلات المنتخب الوطني, خاصة منها تصفيات كأس العالم 2026.

و تبدأ التصفيات بالنسبة "الخضر", شهر نوفمبر المقبل بمواجهة منتخب الصومال, لحساب الجولة الاولى من التصفيات الى المونديال المقبل.



يذكر أن الملاعب الكبيرة بالجزائر العاصمة, كملعب 5 جويلية ونيسلون مانديل, مغلقة بسبب الأشغال منذ شهر يوليو الماضي عقب اختتام الألعاب الرياضية العربية (5-15 يوليو).