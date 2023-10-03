رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية

فبالإضافة, الى الداربي العاصمي, من المقرر ان يستضيف الملعب الاولمبي, عددا من المنافسات القارية, سيما مقابلتي شباب بلوزداد في رابطة الابطال الافريقية واتحاد الجزائر في كأس الكونفدرالية.
و يعد ملعب 5 جويلية, المحطة الثانية التي يعرج عليها رئيس الهيئة الفيديرالية, بعد ملعب نيلسون مانديلا, في 27 سبتمبر الماضي و لنفس الغرض.
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و يحتضن ملعب 5 جويلية الداربيات العاصمية والمنافسات القارية مابين الاندية, فيما سيستقبل نيسلسون مانديلا ببراقي مقابلات المنتخب الوطني, خاصة منها تصفيات كأس العالم 2026.
و تبدأ التصفيات بالنسبة "الخضر", شهر نوفمبر المقبل بمواجهة منتخب الصومال, لحساب الجولة الاولى من التصفيات الى المونديال المقبل.
يذكر أن الملاعب الكبيرة بالجزائر العاصمة, كملعب 5 جويلية ونيسلون مانديل, مغلقة بسبب الأشغال منذ شهر يوليو الماضي عقب اختتام الألعاب الرياضية العربية (5-15 يوليو).