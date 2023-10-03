Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 08:36     الفئـة : رياضــة

الجزائر - أضحي شباب بلوزداد الجزائر الفريق السادس عشر و الأخير الذى يضمن تأهله إلى دور المجموعات من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب إجراء لقاء إياب الدور التمهيدي الثاني من المنافسة القارية الغالية أيام الجمعة و السبت و الأحد و الإثنين.


و تسحب قرعة دور المجموعات يوم الجمعة 6 اكتوبر بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) حيث سيتم توزيع الفرق المتأهلة ال 16 على اربع مجموعات من اربعة اندية. و سيتأهل الاول و الثاني عن كل مجموعة الي الدور ربع النهائي.

 

قائمة الاندية المتأهلة لمرحلة المجموعات: شباب بلوزداد (الجزائر)- الاهلي المصري (حامل اللقب-مصر) - بيراميدز (مصر)- الترجي التونسي (تونس)- النجم الساحلي (تونس) - الوداد البيضاوي (المغرب)- الهلال (السودان) -ماميلودي صنداونز(جنوب افريقيا)- تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)- اسيك ميموزا (كوت ديفوار)- يونغ افريكانز (تنزانيا)- سيمبا (تنزانيا)- نواديبو (موريتانيا)- ماديما (غانا)- بيترو اتلتيكو (انغولا)- جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 09:55
كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 08:36     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.03

نفايات بحرية : طلبة جزائريون يطورون نظام كشف و جمع بواسطة الذكاء الإصطناعي

23.10.03

رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية

23.10.03

شركات إعادة التأمين مدعوة للإنخراط في تمويل البنى التحتية في إفريقيا

23.10.03

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات

23.10.03

رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين (مدرب)

23.10.03

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.02

النيجر تقبل وساطة الجزائر لبلورة حل سياسي لأزمتها في اطار مبادرة رئيس الجمهورية

23.10.02

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون 

23.10.02

جلسة عمل بين لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ووفد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية…

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين

23.10.02

بلعابد يشدد على ضرورة مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي قد تعترض السنة الدراسية

23.10.02

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية