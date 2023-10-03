رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات

و تسحب قرعة دور المجموعات يوم الجمعة 6 اكتوبر بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) حيث سيتم توزيع الفرق المتأهلة ال 16 على اربع مجموعات من اربعة اندية. و سيتأهل الاول و الثاني عن كل مجموعة الي الدور ربع النهائي.
قائمة الاندية المتأهلة لمرحلة المجموعات: شباب بلوزداد (الجزائر)- الاهلي المصري (حامل اللقب-مصر) - بيراميدز (مصر)- الترجي التونسي (تونس)- النجم الساحلي (تونس) - الوداد البيضاوي (المغرب)- الهلال (السودان) -ماميلودي صنداونز(جنوب افريقيا)- تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)- اسيك ميموزا (كوت ديفوار)- يونغ افريكانز (تنزانيا)- سيمبا (تنزانيا)- نواديبو (موريتانيا)- ماديما (غانا)- بيترو اتلتيكو (انغولا)- جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).