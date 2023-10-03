نفايات بحرية : طلبة جزائريون يطورون نظام كشف و جمع بواسطة الذكاء الإصطناعي -

رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية -

شركات إعادة التأمين مدعوة للإنخراط في تمويل البنى التحتية في إفريقيا -

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات -

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -

الديوان الوطني للحبوب يؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز على مستوى شبكته الوطنية للتوزيع -

وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة -

نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية -

تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك -

مؤشرات مشجعة وقوية تظهر جليا أن قطاع السياحة يسجل تطورا ملموسا -

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون -

السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق -

الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري -

تكوين مهني: أزيد من 340 ألف مسجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية -

أعضاء مجلس الأمة يثمنون التدابير المدرجة بهدف تعزيز السياسة الاستثمارية في الجزائر -

استغلال العقار الاقتصادي التابع للدولة: دفتر الشروط على طاولة الأمانة العامة للحكومة قريبا -

إطلاق أربعة مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قبل نهاية عام 2024 -

رئيس الجمهورية ينهي مهام توفيق حكار على رأس سوناطراك، و يعين رشيد حشيشي خلفا له -

وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب برلماني عن ولاية سكيكدة -