رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات

و أحرز اهداف المقابلة, اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا ( د78 ض.ج ,د 80 , د90), لشباب بلوزداد, فيما سجل الهدف الوحيد لبور رانجرز السيراليوني ابراهيم طوراي (د 9).
و كان شباب بلوزداد بلقاء الذهاب الذى جرى في 24 سبتمبر بمدينة بو السيراليونية بنفس النتيجة 3- 1.
و يعد هذا التأهل الرابع على التوالي, لشباب بلوزداد لمرحلة المجموعات من مسابقة رابطة أبطال افريقيا.
كما تأهل امس الاحد فريق اتحاد الجزائر الى دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, عقب تعادله أمام الفتح الرباطي بنتيجة (0-0), بملعب -ميلود هدفي- بوهران, لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لهذه المسابقة.
و كان الاتحاد قد فرض التعادل الايجابي (1-1) على أرض منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى يوم السبت 23 سبتمبر المنصرم.
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للتذكير, توج اتحاد العاصمة لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب : 2-1, اياب : 0-1).
كما أحرز النادي العاصمي أيضا, لقب الكأس الافريقية الممتازة بفوزه على الأهلي المصري (1-0), يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.
و يتعرف شباب بلوزداد واتحاد الجزائر, على منافسيهما تواليا في مرحلة المجموعات, يوم الجمعة المقبلة بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا).
النتائج الكاملة
- النتائج الكاملة لمباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 التي جرت أيام الجمعة و السبت والأحد و الاثنين :
الجمعة 29 سبتمبر :
ذهاب إياب
(+)بيراميدز (مصر) - الجيش الرواندي (رواند) 0-0 (6-1)
(+)الاهلي (مصر) - سان جورج (اثيوبيا) 3-0 (4-0)
أورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) - (+)جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)0-1 (1-0)
بالضربات الترجيحية 4-5
السبت 30 سبتمبر :
ذهاب اياب
(+)تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - بيغ بوليتس (مالاوي) 1-0
(4-0)
(+) بيترو اتليتيكو (انغولا) - اتحاد صونغو (الموزمبيق)
2 - 1 (3-1)
(+) الترجي التونسي (تونس) - نادي الجمارك (بوركينا فاسو) 1-0
(0-0)
حورويا كوناكري (غينيا) - (+) ميدياما سبورتينغ (غانا)
1-3 (2-1)
(+)ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) - بومامورو (بوروندي) 4-0
(2-0)
(+) يونغ افريكانز (تنزانيا) - المريخ (السودان)
2-0 (1-0)
جمعية الفار (المغرب) - (+)النجم الساحلي (تونس) 0
-1 (1-2)
(+)الوداد البيضاوي (المغرب) - حافيا كوناكري (غينيا) 1-1
(3-0)
الأحد 1 أكتوبر :
(+)سيمبا (تنزانيا) - باورز ديناموس (زامبيا) 2-2 1-1
(+)أسيك ميموزا (كوت ديفورا) - أهلي بنغازي (ليبيا) 0-0 2-1
(+)نادي نواديبو (موريتانيا) - ريال بماكو (مالي) 3-0 1-1
(+)الهلال (السودان) - بريميرو اغوستو (انغولا) 0 -0 2 - 1
الاثنين 2 أكتوبر :
(+)شباب بلوزداد (الجزائر) - بو رانجرز (سيراليون) 3-1 ( 3-1).