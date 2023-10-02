مشاريع بقيمة 550 مليون دج لتدعيم قطاع الشباب والرياضة بمستغانم

وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة أثناء زيارة عمل وتفقد الى الولاية أن "البرنامج الاستثماري الجديد يتضمن أربع عمليات لإنجاز وتجهيز مركب رياضي جواري بسيرات ودراسة إنجاز مسبح شبه أولمبي بسيدي لخضر ومركبين رياضيين جواريين بكل من عين بودينار والسوافلية".

وسيتم في إطار نفس البرنامج إعادة تقييم المستوى لمركز الفروسية بصيادة وديوان المركب الرياضي لسيدي علي, يضيف السيد حماد.

واستفادت ولاية مستغانم من برنامج استثماري هو في طور الإنجاز يتضمن, وفقا للوزير, 20 عملية تنموية بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 3 مليار و453 مليون دج.

وأردف في هذا الصدد قائلا : "تعد هذه العمليات الاستثمارية من بين المشاريع الإستراتيجية التي ستدعم الحظيرة المؤسساتية للقطاع, و التي تقوم على تمكين الشباب في الحياة الرياضية و الاجتماعية و الثقافية وعلى استقبال الأطفال لممارسة نشاطاتهم و مرافقة مشاريعهم الابتكارية و اكتشاف المواهب الشابة".

وقام السيد حماد خلال هذه الزيارة بتدشين المركب الرياضي الجواري لبلدية حجاج الذي تم إنجازه في ظرف 24 شهرا بغلاف مالي قدره 86 مليون دج ، حيث أكد على "ضرورة الحرص على التسيير الرشيد للمكتسبات التي تدعم الشباب وترتقي بالممارسة الرياضية والنشاط الشباني بشكل عام".

وقبل إعطاءه لإشارة انطلاق أشغال متابعة وتحسين المستوى لمركز الفروسية لبلدية صيادة, شدد الوزير على "أهمية الالتزام بآجال الإنجاز واحترام المعايير المطلوبة".

وقام السيد حماد بتفقد قطب تطوير رياضة كرة الماء بالمسبح الجواري لبلدية ماسرة، حيث ذكر في هذا الإطار ب "العناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمرافقة الرياضة والرياضيين في البيئات المدرسية والجامعية وتعزيز الرياضة النسائية من خلال بناء منشآت رياضية للامتياز ومنشآت جوارية في جميع أنحاء الوطن وتحسين وتنظيم إدارتها بما يمنحها المزيد من المرونة ويضمن المشاركة الفعالة للجمعيات المحلية".

وبعد أن ذكر بالتزام الدولة بتوفير الفرص والموارد اللازمة لدعم الشباب عبر الوطن، أكد الوزير على ضرورة العمل يدا بيد مع الجمعيات والأندية الرياضية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الشباب والرياضة.