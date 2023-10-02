بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: تحديد تواريخ الجولات الخامسة, السادسة, السابعة والثامنة

وفيما يخص الجولة الخامسة فستجرى يومي الجمعة 20 و السبت 21 أكتوبر, أما الجولة السادسة فقد تمت برمجتها ليوم الجمعة والسبت 27 و 28 أكتوبر.
وحددت الرابطة الكروية مباريات الجولة السابعة ليومي الجمعة 3 والسبت 4 نوفمبر المقبل, بينما تقام مواجهات الجولة الثامنة الجمعة والسبت 10 و 11 نوفمبر القادم.
يذكر أن الجولة الرابعة ستجرى يومي 6 و 7 أكتوبر.
وكانت مقابلات الجولة الثالثة قد لعبت يومي الجمعة والسبت 29و 30 سبتمبر, والتي كانت مبتورة من مباراتي شباب بلوزداد- نادي بارادو و وفاق سطيف- اتحاد الجزائر بسبب الالتزامات القارية للشباب والاتحاد في منافستي رابطة الابطال و كأس الكونفدرالية تواليا.