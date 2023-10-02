بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: تحديد تواريخ الجولات الخامسة, السادسة, السابعة والثامنة

الجزائر - حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم تواريخ مباريات كل من الجولة الخامسة, السادسة, السابعة والثامنة, من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس", وفق ما أوردته الهيئة الكروية اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وفيما يخص الجولة الخامسة فستجرى يومي الجمعة 20 و السبت 21 أكتوبر, أما الجولة السادسة فقد تمت برمجتها ليوم الجمعة والسبت 27 و 28 أكتوبر.

وحددت الرابطة الكروية مباريات الجولة السابعة ليومي الجمعة 3 والسبت 4 نوفمبر المقبل, بينما تقام مواجهات الجولة الثامنة الجمعة والسبت 10 و 11 نوفمبر القادم.

يذكر أن الجولة الرابعة ستجرى يومي 6 و 7 أكتوبر.

وكانت مقابلات الجولة الثالثة قد لعبت يومي الجمعة والسبت 29و 30 سبتمبر, والتي كانت مبتورة من مباراتي شباب بلوزداد- نادي بارادو و وفاق سطيف- اتحاد الجزائر بسبب الالتزامات القارية للشباب والاتحاد في منافستي رابطة الابطال و كأس الكونفدرالية تواليا.