"كأس الكونفدرالية لكرة القدم : هدفنا الدفاع على اللقب القاري"

وهران - أكد مدرب إتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة مساء يوم الأحد بوهران بأن هدف الاتحاد هو الدفاع على اللقب القاري و التتويج بكأس الجزائر و لقب البطولة الوطنية للموسم الكروي 2023/2024.



و ذكر بن شيخة خلال ندوة صحفية عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي (0/0) و التأهل إلى دور المجموعات مستفيدا من التعادل الايجابي (1/1) في لقاء الذهاب "طموحاتنا لهذا الموسم الحفاظ على اللقب القاري و التتويج بكأس الجزائر و لقبال بطولة الوطنية للموسم الكروي 2023/2024 " مشيرا إلى أن "اتحاد العاصمة سيلعب على ثلاث جبهات هذا الموسم و هي كأس الكونفدرالية الافريقية و البطولة الوطنية و كأس الجزائر".

و قال "توقعنا صعوبة المباراة بالرغم من أننا عدنا بتعادل ايجابي 1/1 . نادي الفتح الرباطي فريق قوي دفاعيا و يحسن اللعب خارج الديار. كانت معركة تكتيكية فوق أرضية الميدان و الحمد لله سيرنا المباراة بشكل جيد و حققنا الهدف و هو التأهل إلى دور المجموعات".



و أضاف "بدأنا الموسم بهدفين رئيسيين و هما التتويج بالسوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري و التأهل إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية . أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها و الآن سنركز بالدرجة الأولى على البطولة الوطنية و كأس الجزائر و سنعمل على التتويج بهما".

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و من جهته هنأ مدرب نادي الفتح الرباطي جمال سلامي فريق اتحاد العاصمة على الفوز و التأهل إلى دور المجموعات قائلا "جئنا الى وهران بطموح الإطاحة ببطل افريقيا الذي هو فريق مميز. كانت مباراة صعبة و أنا فخور بأداء لاعبي".

و صرح التقني المغربي "اتحاد العاصمة لم يشكل خطر على فريقنا خلال الشوط الأول و لم نتلق أهداف. أداء اللاعبين كان جيدا في الشوط الثاني أمام بطل افريقيا و لكن نقص تركيز لاعبي حال دون تحقيق التأهل. اشكر اللاعبين على كل ما قدموه خلال المواجهتين (ذهاب و إياب).



للتذكير اتحاد الجزائر هو حامل اللقب كأس الكونفدرالية الذي أحرزه للمرة الأولى في تاريخه على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني (ذهابا ب 2-1 و إيابا بـ0-1) لحساب موسم 2022/2023.