كأس الكاف : اتحاد الجزائر يحقق الأهم ويتأهل لدور المجموعات

في مواجهة الإياب التي انتهت بتعادل سلبي صفر لصفر (0/0) أبناء سوسطارة المنتشين بنتيجة الذهاب (1-1) بالرباط لم يلقوا بكل ثقلهم ربما بسبب الإرهاق المتراكم من السفريات الأخيرة و اكتفوا بالحفاظ على شباكهم نظيفة لضمان المرور إلى دور المجموعات لان التعادل السلبي يكفي لبلوغ مرادهم.
و مع ذلك صنع رفقاء بلعيد بعض الفرص في الشوط الأول أهمها فرصتان عن طريق مبارك (الدقيقة 29) و رضواني (د45) لكنهما لم تنتهيا في شباك الفريق الخصم.
في الشوط الثاني ركز الاتحاد لعبه على الهجومات المضادة بالاعتماد على سرعة بوسليو و تحركات بلقاسمي تاركا المبادرة للفريق الخصم الذي كان عليه صنع اللعب
من أجل التأهل و كاد أن يسجل في محاولتين (د 53 و د55).
باقي اللقاء تميز بصراع في وسط الميدان و محاولات محتشمة من الطرفين لم تكن خطيرة إلى أن أطلق حكم المباراة التونسي صادق سالمي صافرة النهاية.