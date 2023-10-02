كأس الكاف : اتحاد الجزائر يحقق الأهم ويتأهل لدور المجموعات

وهران - حقق اتحاد الجزائر الأهم و هو التأهل إلى دور المجموعات في لقاء الإياب لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أمام نادي الفتح الرياضي (المغرب) مساء اليوم الأحد بملعب المركب الرياضي "ميلود هدفي" بوهران.



في مواجهة الإياب التي انتهت بتعادل سلبي صفر لصفر (0/0) أبناء سوسطارة المنتشين بنتيجة الذهاب (1-1) بالرباط لم يلقوا بكل ثقلهم ربما بسبب الإرهاق المتراكم من السفريات الأخيرة و اكتفوا بالحفاظ على شباكهم نظيفة لضمان المرور إلى دور المجموعات لان التعادل السلبي يكفي لبلوغ مرادهم.



و مع ذلك صنع رفقاء بلعيد بعض الفرص في الشوط الأول أهمها فرصتان عن طريق مبارك (الدقيقة 29) و رضواني (د45) لكنهما لم تنتهيا في شباك الفريق الخصم.

في الشوط الثاني ركز الاتحاد لعبه على الهجومات المضادة بالاعتماد على سرعة بوسليو و تحركات بلقاسمي تاركا المبادرة للفريق الخصم الذي كان عليه صنع اللعب

من أجل التأهل و كاد أن يسجل في محاولتين (د 53 و د55).



باقي اللقاء تميز بصراع في وسط الميدان و محاولات محتشمة من الطرفين لم تكن خطيرة إلى أن أطلق حكم المباراة التونسي صادق سالمي صافرة النهاية.