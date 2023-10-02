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كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتأهل إلى دور المجموعات

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 08:17     الفئـة : رياضــة
كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتأهل إلى دور المجموعات

الجزائر- تأهل فريق إتحاد الجزائر إلى دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله أمام الفتح الرباطي بنتيجة (0-0)، سهرة الأحد بملعب -ميلود هدفي- بوهران، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لهذه المنافسة.

و كان الإتحاد قد فرض التعادل الايجابي (1-1) على أرض منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى يوم السبت 23 سبتمبر المنصرم, ليتأهل بفضل أفضلية الهدف المسجل خارج
القواعد.


و سيتعرف نادي "سوسطارة" على منافسيه في مرحلة المجموعات لكأس "الكاف" يوم الجمعة 6 أكتوبر, من خلال عملية القرعة المخصصة لهذه المنافسة.


و تجدر الإشارة أن الاتحاد توج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب : 2-1, اياب : 0-1).


كما توج النادي العاصمي أيضا بلقب الكأس الافريقية الممتازة بفوزه على الأهلي المصري (1-0), يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.

 

 النتائج الجزئية

 

 

- النتائج الجزئية لمباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 التي جرت يومي الجمعة و السبت والأحد وتختتم يوم الاثنين (بتوقيت الجزائر) :

 

الجمعة 29 سبتمبر :

 

ذهاب إياب


(+)بيراميدز (مصر) - الجيش الرواندي (رواند) 0-0
(6-1)
(+)الاهلي (مصر) - سان جورج (اثيوبيا) 3-0
(4-0)
أورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) - (+)جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)0-1 (1-0)
بالضربات الترجيحية 4-5



السبت 30 سبتمبر :


ذهاب اياب


(+)تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - بيغ بوليتس (مالاوي) 1-0
(4-0)
(+) بيترو اتليتيكو (انغولا) - اتحاد صونغو (الموزمبيق)
2 - 1 (3-1)
(+) الترجي التونسي (تونس) - نادي الجمارك (بوركينا فاسو)
1-0 (0-0)
حورويا كوناكري (غينيا) - (+) ميدياما سبورتينغ (غانا)
1-3 (2-1)
(+)ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) - بومامورو (بوروندي) 4-0
(2-0)
(+) يونغ افريكانز (تنزانيا) -
المريخ (السودان)
2-0 (1-0)
جمعية الفار (المغرب) - (+)النجم الساحلي (تونس)
0 -1 (1-2)
(+)الوداد البيضاوي (المغرب) - حافيا كوناكري (غينيا)
1-1 (3-0)

 

الأحد 1 أكتوبر :


(+)سيمبا (تنزانيا) - باورز ديناموس (زامبيا) 2-2 1-1
(+)أسيك ميموزا (كوت ديفورا) - أهلي بنغازي (ليبيا) 0-0 2-1
(+)نادي نواديبو (موريتانيا) - ريال بماكو (مالي) 3-0 1-1
(+)الهلال (السودان) - بريميرو اغوستو (انغولا) 0 -0 2 - 1

 

الاثنين 2 أكتوبر :


شباب بلوزداد (الجزائر) - بو رانجرز (سيراليون) 3-1 (00ر18).

 

 

 النتائج الكاملة

 


 - النتائج الكاملة لمباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف) للموسم (2023-2024) التي جرت أيام الجمعة والسبت و الأحد:

 

الجمعة 29 سبتمبر :


ذهاب
اياب


(+) سوبر سبور (جنوب افريقيا) - غابورون يونايتد (بوتسوانا) 1-1 3-0
(+) بركان (المغرب) - بندل (نيجيريا) 2-2 1-0
إيغل نوار (البورندي) -(+) الملعب المالي (مالي) 0-2 3-1



السبت 30 سبتمبر :

 

(+) الزمالك (مصر) - آرتا سولار (جيبوتي) 0-2 4-1
كامبالا سيتي (أوغندا) - (+)أبو سليم (ليبيا) 1-3
3-2
أكاديمية فاد (كوت ديفوار) - (+)سوار (غينيا) 2-1 0- 2

كالون (سيراليون) - (+) دريمس (غانا) 1-2 1-1

رايون سبور (رواندا) -(+) الهلال (ليبيا) 1-1 1-1
(الهلال 2-4 بضربات الترجيح)
(+) ساغرادا (أنغولا) - فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) 0-1 1-0
(ساغرادا 5-3 بضربات الترجيح)

 

الأحد 1 أكتوبر :

 

(+) ديابالز نوار (الكونغو) - موزا مايسترو
(زامبيا)
2-1 2-0
سانت إلوا ليبوبو (جمهورية الكونغو) (+) سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا)
1-3 1-1
(+) النادي الافريقي (تونس) - باهير دار سيتي (اثيوبيا)
0-2 3-0
(+) فيوتيرز (مصر) - سينغيدا فونتان غايت (تنزانيا)
0-1 4-1
(+) ريفيرز يونايتد (نيجيريا) - إيتوال فيلانت (بوركينافاسو)
0-0 2-0
(+)أكاديميكا (أنغولا) - المريخ (جنوب السودان)
0-0 3-0
(+) اتحاد الجزائر (الجزائر) - الفتح الرباطي (المغرب)
1-1 0-0.

 

 

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 02 أكتوير 2023 09:15
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كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتأهل إلى دور المجموعات
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 08:17     الفئـة : رياضــة   شارك

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