كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتأهل إلى دور المجموعات

الجزائر- تأهل فريق إتحاد الجزائر إلى دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله أمام الفتح الرباطي بنتيجة (0-0)، سهرة الأحد بملعب -ميلود هدفي- بوهران، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لهذه المنافسة.

و كان الإتحاد قد فرض التعادل الايجابي (1-1) على أرض منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى يوم السبت 23 سبتمبر المنصرم, ليتأهل بفضل أفضلية الهدف المسجل خارج

القواعد.



و سيتعرف نادي "سوسطارة" على منافسيه في مرحلة المجموعات لكأس "الكاف" يوم الجمعة 6 أكتوبر, من خلال عملية القرعة المخصصة لهذه المنافسة.



و تجدر الإشارة أن الاتحاد توج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب : 2-1, اياب : 0-1).



كما توج النادي العاصمي أيضا بلقب الكأس الافريقية الممتازة بفوزه على الأهلي المصري (1-0), يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.

النتائج الجزئية

- النتائج الجزئية لمباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 التي جرت يومي الجمعة و السبت والأحد وتختتم يوم الاثنين (بتوقيت الجزائر) :

الجمعة 29 سبتمبر :

ذهاب إياب



(+)بيراميدز (مصر) - الجيش الرواندي (رواند) 0-0

(6-1)

(+)الاهلي (مصر) - سان جورج (اثيوبيا) 3-0

(4-0)

أورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) - (+)جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)0-1 (1-0)

بالضربات الترجيحية 4-5





السبت 30 سبتمبر :



ذهاب اياب



(+)تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - بيغ بوليتس (مالاوي) 1-0

(4-0)

(+) بيترو اتليتيكو (انغولا) - اتحاد صونغو (الموزمبيق)

2 - 1 (3-1)

(+) الترجي التونسي (تونس) - نادي الجمارك (بوركينا فاسو)

1-0 (0-0)

حورويا كوناكري (غينيا) - (+) ميدياما سبورتينغ (غانا)

1-3 (2-1)

(+)ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) - بومامورو (بوروندي) 4-0

(2-0)

(+) يونغ افريكانز (تنزانيا) -

المريخ (السودان)

2-0 (1-0)

جمعية الفار (المغرب) - (+)النجم الساحلي (تونس)

0 -1 (1-2)

(+)الوداد البيضاوي (المغرب) - حافيا كوناكري (غينيا)

1-1 (3-0)

الأحد 1 أكتوبر :



(+)سيمبا (تنزانيا) - باورز ديناموس (زامبيا) 2-2 1-1

(+)أسيك ميموزا (كوت ديفورا) - أهلي بنغازي (ليبيا) 0-0 2-1

(+)نادي نواديبو (موريتانيا) - ريال بماكو (مالي) 3-0 1-1

(+)الهلال (السودان) - بريميرو اغوستو (انغولا) 0 -0 2 - 1

الاثنين 2 أكتوبر :



شباب بلوزداد (الجزائر) - بو رانجرز (سيراليون) 3-1 (00ر18).

النتائج الكاملة



- النتائج الكاملة لمباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف) للموسم (2023-2024) التي جرت أيام الجمعة والسبت و الأحد:

الجمعة 29 سبتمبر :



ذهاب

اياب



(+) سوبر سبور (جنوب افريقيا) - غابورون يونايتد (بوتسوانا) 1-1 3-0

(+) بركان (المغرب) - بندل (نيجيريا) 2-2 1-0

إيغل نوار (البورندي) -(+) الملعب المالي (مالي) 0-2 3-1





السبت 30 سبتمبر :

(+) الزمالك (مصر) - آرتا سولار (جيبوتي) 0-2 4-1

كامبالا سيتي (أوغندا) - (+)أبو سليم (ليبيا) 1-3

3-2

أكاديمية فاد (كوت ديفوار) - (+)سوار (غينيا) 2-1 0- 2



كالون (سيراليون) - (+) دريمس (غانا) 1-2 1-1

رايون سبور (رواندا) -(+) الهلال (ليبيا) 1-1 1-1

(الهلال 2-4 بضربات الترجيح)

(+) ساغرادا (أنغولا) - فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) 0-1 1-0

(ساغرادا 5-3 بضربات الترجيح)

الأحد 1 أكتوبر :

(+) ديابالز نوار (الكونغو) - موزا مايسترو

(زامبيا)

2-1 2-0

سانت إلوا ليبوبو (جمهورية الكونغو) (+) سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا)

1-3 1-1

(+) النادي الافريقي (تونس) - باهير دار سيتي (اثيوبيا)

0-2 3-0

(+) فيوتيرز (مصر) - سينغيدا فونتان غايت (تنزانيا)

0-1 4-1

(+) ريفيرز يونايتد (نيجيريا) - إيتوال فيلانت (بوركينافاسو)

0-0 2-0

(+)أكاديميكا (أنغولا) - المريخ (جنوب السودان)

0-0 3-0

(+) اتحاد الجزائر (الجزائر) - الفتح الرباطي (المغرب)

1-1 0-0.