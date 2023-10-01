الرابطة المحترفة الأولى-موبيليس- : جمعية الشلف و شبيبة الساورة ينفردان بالصدارة

الجزائر - واصل فريقا جمعية الشلف وشبيبة الساورة تألقهما، بعدما انفردا بصدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، من خلال فوزهما المحقق أمام شباب قسنطينة ونجم بن عكنون على التوالي بالنتيجة ذاتها (1-0)، لحساب الجولة الثالثة التي جرت يومي الجمعة والسبت.



و فرضت جمعية الشلف منطقها على الضيف شباب قسنطينة منذ الدقيقة الـ20 عندما وقع المهاجم الطوغولي, ياو اغبانيو, هدف الفوز, وهو ما يسمح لـ"الشلفاوة" بالحفاظ على مركزهم الأول رافعين رصيدهم الى 7 نقاط, مع عدم تلقي اي خسارة منذ بداية الموسم.



نفس المهمة أنجزتها شبيبة الساورة عندما تخطت عقبة الوافد الجديد, نجم بن عكنون, بهدف رائع من المهاجم هشام خلف الله في اللحظات الأخيرة من المقابلة.

هذا الفوز, ورغم صعوبته, إلا أن أهميته تكمن في النقاط الثلاث التي تمكن أبناء الجنوب من اعتلاء الريادة مناصفة مع جمعية الشلف بسبع نقاط لكل منهما, وهي البداية الموفقة للفريقين اللذين لم يتجرعا طعم الخسارة.



من جهتها, عادت مولودية الجزائر الى سكة الانتصارات, بفوزها على الضيف مولودية البيض (2-0), وهو ما سمح لها بالارتقاء الى المركز الثالث بـ6 نقاط بمعية اتحاد خنشلة.

ويعد الانهزام الثاني على التوالي لـ"فرسان الهضاب", المطالبين بالاستفاقة كون الفريق يتراجع الى الصف 12 بثلاث نقاط.



و في مباريات أمس الجمعة, ارتقى اتحاد خنشلة الى المركز الثالث بست نقاط, بفضل الفوز المحقق على الضيف شبيبة القبائل (2-1) في افتتاح هذه الجولة, فيما يتراجع "الكناري" الى الصف السادس بأربع نقاط.

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كما نجح نجم مقرة في تحقيق انتصاره الاول لهذا الموسم, بعدما "قلب الطاولة" على ضيفه اتحاد بسكرة (2-1), بفضل هدفي داداش وسعيدي, و هو ما يسمح للنجم

بالتنفس قليلا, حاصدا بذلك أول ثلاث نقاط له بعد هزيمتين, كما يصعد في نسف الوقت الى المرتبة الثامنة.

من جهته تمكن الصاعد الجديد اتحاد سوف من إحراز نقطته الأولى ضمن قسم النخبة بعد تعادله (0-0) على ارضية ميدانه امام مولودية وهران.



و يتواجد الفريقان في مراكز غير مطمئنة, حيث يحتل "الحمراوة" المركز الـ13 بنقطتين من تعادلين وخسارة, فيما يبقى اتحاد سوف في الصف 14 بنقطة وحيدة رفقة الصاعد الآخر نجم بن عكنون.



هذه الجولة تبقى مبتورة من مباراتي شباب بلوزداد- نادي بارادو و وفاق سطيف- اتحاد الجزائر بسبب الالتزامات القارية للشباب و الاتحاد في اياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الابطال و كأس الكونفدرالية تواليا.

هدافو الجولة الثالثة

- هدافو مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة و السبت :





الجمعة 29 سبتمبر:

اتحاد خنشلة 2 : باكو (د53 ض ج) العقبي (د 80 ض ج)

شبيبة القبائل 1 : ايت عثمان (د 71)

نجم مقرة 2 : داداش (د 60 ض ج) سعيدي (د 83)

اتحاد بسكرة 1 : صديق باعلي (د 27)

اتحاد سوف 0

مولودية وهران 0



السبت 30 سبتمبر

مولودية الجزائر 2 : يوسف داو (13) يوسف بلايلي (73)

مولودية البيض 0

أولمبي الشلف 1 : ياو اغبانيو (21)

شبيبة قسنطينة 0

-- شبيبة الساورة 1: هشام خلف الله (90+4)

نجم بن عكنون 0

-- مقابلات مؤجلة :



-- نادي بارادو - شباب بلوزداد

-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر.