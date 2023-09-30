البطولة الوطنية للكاراتي دو أكابر بوهران : سيطرة مصارعي مولودية الجزائر



و قد فاز رياضيو مولودية الجزائر بسبعة ألقاب من أصل ستة عشر المدرجة ضمن هذه المنافسة متقدمين في الترتيب العام على ممثلي شبيبة فريحة (تيزي وزو) وأولمبي حيدرة (لقبان لكل منهما) واندية نسمة عنابة والباهية وهران ونادي قسنطينة وشبيبة بريكة (باتنة) وشبيبة مسدور (البويرة) بلقب واحد لكل منهم.

وأبدى مدير المنافسة هواري فاتح "إرتياحه" للمشاركة القوية في هذه التظاهرة الرياضية وللمستوى الفني الجيد للمنافسة.



و شكلت هذه البطولة فرصة للتحضير الجيد لمصارعي المنتخب الوطني وإكتشاف عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الوطني تحسبا للألعاب العالمية للرياضات القتالية المرتقب تنظيمها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل وبطولة العالم التي ستقام بمدينة بودابست المجرية من 24 إلى 29 أكتوبر حسبما صرح به المدرب الوطني للكوميتي حمزة عون الله.