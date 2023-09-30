البطولة الوطنية للكاراتي دو أكابر بوهران : سيطرة مصارعي مولودية الجزائر

و قد فاز رياضيو مولودية الجزائر بسبعة ألقاب من أصل ستة عشر المدرجة ضمن هذه المنافسة متقدمين في الترتيب العام على ممثلي شبيبة فريحة (تيزي وزو) وأولمبي حيدرة (لقبان لكل منهما) واندية نسمة عنابة والباهية وهران ونادي قسنطينة وشبيبة بريكة (باتنة) وشبيبة مسدور (البويرة) بلقب واحد لكل منهم.
وأبدى مدير المنافسة هواري فاتح "إرتياحه" للمشاركة القوية في هذه التظاهرة الرياضية وللمستوى الفني الجيد للمنافسة.
و شكلت هذه البطولة فرصة للتحضير الجيد لمصارعي المنتخب الوطني وإكتشاف عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الوطني تحسبا للألعاب العالمية للرياضات القتالية المرتقب تنظيمها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل وبطولة العالم التي ستقام بمدينة بودابست المجرية من 24 إلى 29 أكتوبر حسبما صرح به المدرب الوطني للكوميتي حمزة عون الله.
و عرفت هذه البطولة الوطنية التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام الرابطة الولائية للكاراتي دو لوهران بالتنسيق مع الفيدرالية الجزائرية للكاراتي دو ومديرية الشباب والرياضة للولاية مشاركة 750 رياضيا ورياضية يمثلون 40 رابطة ولائية.
و تم تكريم المتوجين بلقب بطولة الجزائر للكاراتي دو ذكور و إناث في الكاتا و الكوميتي فردي وحسب الفرق في ختام هذه المنافسة بحضور أعضاء عن الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو ومديرية الشباب و الرياضة لوهران.
النتائج النهائية :
كاتا فردي سيدات :
1 - عائشة ناريمان دحلب (مولودية الجزائر)
2 - ريان سلاقجي (مولودية الجزائر)
3 - بلعباس صونية (نادي بوزقان)
- والي العربي آية (مولودية الجزائر)
كاتا حسب الفرق سيدات :
1 - مولودية الجزائر
2 - أبطال الأوراس باتنة
3 - جمعية الجزائر الوسطى
- نادي بوزقان
كاتا فردي ذكور :
1 - بن مخلوف صابر (مولودية الجزائر)
2 - يوسف زياد (1 نوفمبر باتنة)
3 - عبد العالي تاهوليت (مولودية الجزائر)
- وليد براهيمي (مولودية الجزائر)
كاتا ذكور حسب الفرق :
1 - مولودية الجزائر
2 - أولمبي حيدرة
3 - نادي قسنطينة
- جمعية عين توتة باتنة
كوميتي فردي إناث:
50 كلغ:
1 - أوكان سيليا (شبيبة فريحة تيزي وزو)
2 - دعاء مداسي (نادي عين مليلة)
3 - سوها مسعودي (فريق السدار باتنة)
- عصمة كهينة (نجم بني دوالة تيزي وزو)
55 كلغ:
1 - أبوريش لويزة (شبيبة فريحة تيزي وزو)
2 - هناء فوضيل (مولودية الجزائر)
3 - فتيحة زادي (فريق الأمن الوطني)
- دجارو شهيناز (شبيبة مسدور البويرة)
61 كلغ:
1 - خديجة غلام (مولودية الجزائر)
2 - سعودي تانينة (شبيبة محفوظة بجاية)
3 - بلحسن نانية (الباهية وهران)
- ليديا بلعباس (فريق الأمن الوطني)
68 كلغ:
1 - كريمة مكاوي (مولودية الجزائر)
2 - رشا ممادي (نادي قسنطينة)
3- ميدينة مكسم (نجم بني دوالة تيزي وزو)
- وصال برقاوي (النادي الرياضي ميلة)
أكثر من 68 كلغ:
1 - شيماء أوريدة (مولودية الجزائر)
2 - أمال زمور (مولودية الجزائر)
3 - داكي سندس ملاك (نسمة عنابة)
- عيشوش ليندة دحماني (فريق الأمن الوطني)
كوميتي حسب الفرق إناث :
1 - نسمة عنابة
2 - شبيبة فريحة تيزي وزو
3 - شبيبة مسدور البويرة
- جمعية عين توتة باتنة
كوميتي الفردي ذكور:
60 كلغ:
1 - خليل حنفي (أولمبي حيدرة)
2 - سالمي علاء (شبيبة مسدور البويرة)
3 - قاسمي أيمن (الشباب الرياضي القالمي)
- وليد بوخاري (الشباب الرياضي الجزائر)
67 كلغ:
1 - أنيس أيوب حلاسة (نادي قسنطينة)
2 - باكير حاج عيسى (شبيبة مسدور البويرة)
3 - عبد اللطيف طيب (شبيبة بريكة باتنة)
- حميداش إيهاب (نسمة عنابة)
75 كلغ:
1 - عياش زيكيو (أولمبي حيدرة)
2 - بوعريوة نصر الدين (شبيبة مسدور البويرة)
3 - الطاهر خياري (شبيبة بريكة باتنة)
- بوشليل عماد الدين (الباهية وهران)
أقل من 84 كلغ:
1 - فلاح ميدون (شبيبة بريكة باتنة)
2 - عبد اللطيف بن باي (فريق الأمن الوطني)
3 - بهاء الدين أسامة (مولودية الجزائر)
- أحمد دبوز (شبيبة بريكة ياتنة)
أكثر من 84 كلغ:
1 - ناحل حميد (الباهية وهران)
2 - بروال بلال (شبيبة بريكة)
3 - عودية أمين (سطيف)
- دجميات محمد الأمين (المسيلة)
حسب الفرق كويميتي ذكور:
1 - شبيبة مسدور البويرة
2 - شبيبة بريكة "أ" باتنة
3 - أولمبي حيدرة
- شبيبة بريكة "ب" باتنة.