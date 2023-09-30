كرة السلة/ البطولة العربية للأندية: اتحاد الجزائر يستهل المنافسة امام السيب العماني يوم غد الاحد بالدوحة

الدوحة- يواجه, ممثل الجزائر, اتحاد الجزائر في منافسات الطبعة ال35 البطولة العربية للاندية, نظيره السيب العماني , خلال الجولة الاولى (المجموعة الثانية), المقررة غدا الاحد بقاعة الغرافة بالدوحة ( قطر), حسب برنامج المنافسة الذي نشرته الهيئة العربية اليوم السبت.

وتلاقي التشكيلة العاصمية (بطلة الجزائر 2023), خلال المسابقة المقررة من 1 الى 12 اكتوبر , في الجولة الثانية المقررة يوم الاثنين , اتحاد الاسكندري المصري وبعدها (الثلاثاء) الاهلي القطري لتختتم الدور التمهيدي , يوم الجمعة امام دينامو اللبناني.

وتتكون المجموعة الاولى من , البريج ( فلسطين), المحرق (البحرين), نادي الكويتي (الكويت), بينما تضم المجموعة الثالثة , القادسية (الكويت), وحدة صنعاء (اليمن), جمعية سلا (المغرب) والفتح (العربية السعودية).

اما المجموعة الرابعة فتشمل كل من , الاهلي ( مصر) مجد طنجة ( المغرب), دجلة الجامعة (العراق), الاتحاد ( ليبيا) وبيروت ( لبنان).

ويتأهل الفريقان الاولان عن كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي , المقرر في 8 اكتوبر , بينما ربع النهائي , فيجرى يوم الاثنين .

وينشط نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر ومباراة المركز الثالث والنهائي , يوم الخميس 12 اكتوبر .

للتذكير توج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية بارضه , على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).