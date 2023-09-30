سباحة-الجمعية العامة الانتخابية : انتخاب يحيى شريف محمد رئيسا للاتحادية

الجزائر- انتخب يحيى شريف محمد, المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الهيئة الفيدرالية, لما تبقى من العهدة الأولمبية 2020-2024, خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم السبت بمركز الصحافة بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

ومن مجموع ال 44 صوتا المعبر عنها, حصل العضو الفيدرالي السابق في الاتحادية , يحي شريف, على 36 صوتا ب (نعم) مقابل سبعة اصوات ب (لا) فيما سجل امتناع واحد , وذلك خلال أشغال الجمعية العامة التي جرت بحضور ممثل وزارة الشباب و الرياضة لزهر خنوس.

وأكد الرئيس الجديد انه "سيشرع في معالجة الملفات ذات الأولوية ,على غرار مواصلة السهر على تحضيرات المنتخبات الوطنية, تحسبا للاستحقاقات الرياضية الوطنية والدولية المقبلة, فتح المسابح ومحاولة مواصلة تطبيق البرنامج الموجود وهذا - كما أشار- في ظل صعوبة المهمة الموكلة إليه, بعد اقل من سنة عن انطلاق الألعاب الاولمبية بباريس- 2024.

وقال يحي شريف :" أعول كثيرا على مساعدة وزارة الشباب والرياضة وأعضاء المكتب الفيدرالي وأسرة السباحة الجزائرية".

وكانت الهيئة الفيديرالية قد عقدت السبت الماضي (23 سبتمبر), جمعية عامة استثنائية لتنصيب لجان الترشيحات و الطعون لانتخاب رئيس الاتحادية الجديد.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد , قرر في 11 يوليو 2023 توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو من كل أنشطة الحركة الرياضية بصفة مؤقتة على خلفية تصريحاته خلال ندوة صحفية للألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو), قبل أن تتم معاقبته نهائيا من ممارسة أي نشاط له صلة بالسباحة منذ 21 سبتمبر الحالي .