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رابطة ابطال افريقيا: تأجيل مباراة شباب بلوزداد - بور رانجرز السيراليوني الي يوم الاثنين المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 18:40     الفئـة : رياضــة
رابطة ابطال افريقيا: تأجيل مباراة شباب بلوزداد - بور رانجرز السيراليوني الي يوم الاثنين المقبل

الجزائر - اعلن  شباب بلوزداد ان مباراة الفريق امام بو رانجرز السيراليوني لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة ابطال افريقيا التي كانت مقررة يوم غد السبت على الساعة 00ر20 بملعب ميلود هدفي بوهران قد اجلت الي يوم الاثنين المقبل بسبب تأخر وصول المنافس.

و اوضحت إدارة شباب بلوزداد، بأن اللقاء سيلعب هذا الاثنين 2 أكتوبر، بقرار من "الكاف" نتيجة الصعوبات واجهها الفريق الضيف للقدوم إلى الجزائر.

وفي سياق متصل، أوضحت إدارة بطل الجزائر، بأنها تقدمت إلى الهيئة الإفريقية بطلب، لبرمجة المباراة بملعب "سالم مبروكي" بالرويبة، إلا أن الـ"كاف" رفضت الطلب.

كما تأسفت إدارة الشباب في بيان نشرته اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" لأنصارها الأوفياء، مؤكدة لهم أن التأجيل خارج عن نطاقها، كما أنها ستوافيهم بتوقيت المباراة في وقت لاحق.

يذكر ان فريق شباب بلوزداد فاز بلقاء الذهاب الذى جرى الاحد الفارط بمدينة بو السيراليونية بنتيجة 3- 1.

والمتأهل من هذه المواجهة المزدوجة سيبلغ دور المجموعات من المنافسة القارية.

آخر تعديل على الجمعة, 29 سبتمبر 2023 19:56
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رابطة ابطال افريقيا: تأجيل مباراة شباب بلوزداد - بور رانجرز السيراليوني الي يوم الاثنين المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 18:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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