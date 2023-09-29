منافسات إفريقية/الدور التمهيدي الثاني- إياب: شباب بلوزداد واتحاد الجزائر على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات

الجزائر - سيكون ممثلا الكرة الجزائرية, شباب بلوزداد واتحاد الجزائر, أمام مهمة التأكيد, في منافستي رابطة أبطال افريقيا وكأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), عندما يستقبلان على التوالي كل من بو رانجرز السيراليوني والفتح الرباطي, في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني, يومي السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر على التوالي.

في منافسة رابطة الأبطال, يبدو أن شباب بلوزداد, الفائز بسيراليون (3-1) في لقاء الذهاب, أمام مهمة في المتناول عندما يستقبل نادي بو رانجرز سهرة السبت بملعب -ميلود هدفي- بوهران على (00ر20).

وبات الشباب, الفائز في مباراة البطولة على نجم مقرة (1-0), على بعد 90 دقيقة من اجل ترسيم تأهله الى دور المجموعات وتأكيد تفوقه في مقابلة الذهاب, أمام منافس سيلعب الكل في الكل وليس لديه ما يخسره.

وسيكون النادي "البلوزدادي", المتواجد منذ يوم الخميس بوهران, أمام تعداد مكتمل مما يمنح الخيار للمدرب البلجيكي زفان فاندينبروك لرسم التشكيلة التي ستواجه الضيف السيراليوني.

من جانبه, يرتقب أن يسجل الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي أول مشاركاته مع النادي "البلوزدادي", سيما وأنه لم يتم الاعتماد عليه منذ انضمامه الى الفريق مطلع سبتمبر الجاري.

و كان حامل لقب بطولة سراليون, بو رانجرز, قد تخطى في الدور الاول التمهيدي عقبة نادي ليسكر الليبيري في الدور التمهيدي الاول (ذهاب: 1-1, اياب: 1-0). و سيسعى جاهدا للعب كامل حظوظه في مهمة تبدو معقدة امام ابطال الجزائر.

وسيدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم من نيجيريا بقيادة محمد علي موسى, بمساعدة مواطنيه عبد العزيز ياكوبا وسوفي أبو قربة, فيما سيكون الحكم الرابع مواطنهم سادو علي ابراهيمو.

اتحاد الجزائر-الفتح الرباطي: "سوسطارة" لتفادي أي مفاجأة غير سارة

وإذا كان شباب بلوزداد أمام مهمة هينة, فان الامر ليس كذلك بالنسبة لاتحاد الجزائر, حيث سيكون, يوم الأحد بملعب -ميلود هدفي- بوهران ابتداء من (00ر20), على موعد مع ـ"داربي" مغاربي متجدد أمام الفتح الرباطي, والذي انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1).

ولتفادي أي مفاجأة غير سارة, بات ابناء المدرب عبد الحق بن شيخة أمام حتمية الفوز وعدم المغامرة بالاكتفاء باللعب على التعادل السلبي, خاصة وأنه حامل لقب هذه المنافسة, لكن المهمة لن تكون بتلك السهولة لأنه سيواجه فريق أثبت إمكانياته في مواجهة الذهاب.

وبعد الخسارة المفاجئة في اول مقابلة له في بطولة الرابطة الاولى موبيليس على يد الجار نادي بارادو (0-1) يوم الاربعاء, يتعين على الاتحاد نسيان هذا التعثر و الاستعداد بجدية للتغلب على الضيف الرباطي, و من ثمة أثر هذه الخسارة وانتزاع تأشيرة دور المجموعات في نفس الوقت.

وبات هجوم نادي "البهجة" مطالبا بالاستفاقة بعدما اكتفى بتسجيل هدفين في ثلاث مباريات, إلا أن المهمة ستكون صعبة امام منافس لم ينهزم في اي مباراة منذ بداية الموسم .

وسيدير هذه المقابلة ثلاثي تحكيم تونسي, بقيادة صادوق سالمي, والذي سيساعده في المهمة مواطنيه يامن ملولشي ويوسف الجمي.

جدير بالذكر أن الاتحاد توج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكنفيدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب : 2-1, اياب : 0-1).

كما توج النادي العاصمي بلقب الكأس الافريقية الممتازة بفوزه على الأهلي المصري (1-0), يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.

برنامج المباريات

برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 المقررة ايام الجمعة, السبت والأحد (بتوقيت الجزائر) :

الجمعة 29 سبتمبر :

ذهاب إياب

بيراميدز (مصر) - الجيش الرواندي (رواند) 0-0 (00ر16)

الاهلي (مصر) - سان جورج (اثيوبيا) 3-0 (00ر17)

أورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) - جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) 0-1 (30ر18)

السبت 30 سبتمبر :

تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - بيغ بوليتس (مالاوي) 1 - 0 (00ر13)

بيترو اتليتيكو (انغولا) - اتحاد صونغو (الموزمبيق) 2 - 1 (00ر15)

الترجي التونسي (تونس) - نادي الجمارك (بوركينا فاسو) 1-0 (00ر17)

حورويا كوناكري (غينيا) - ميدياما سبورتينغ (غانا) 1-3 (00ر17)

ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) - بومامورو (بوروندي) 4-0 (00ر17)

يونغ افريكانز (تنزانيا) - المريخ (السودان) 2-0 (00ر17)

جمعية الفار (المغرب) – النجم الساحلي (تونس) 0-1 (30ر19)

شباب بلوزداد (الجزائر) - بو رانجرز (سيراليون) 3-1 (00ر20)

الوداد البيضاوي (المغرب) - حافيا كوناكري (غينيا) 1-1 (00ر20)

الأحد 1 أكتوبر :

سيمبا (تنزانيا) - باورز ديناموس (زامبيا) 2-2 (00ر14)

أسيك ميموزا (كوت ديفورا) - أهلي بنغازي (ليبيا) 0-0 (00ر17)

نادي نواديبو (موريتانيا) - ريال بماكو (مالي) 3-0 (00ر18)

الهلال (السودان) - بريميرو اغوستو (انغولا) 0-0 (00ر19).

برنامج المباريات

برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف) للموسم (2023-2024) المقررة أيام الجمعة والسبت والاحد (بتوقيت الجزائر) :

الجمعة 29 سبتمبر :

ذهاب اياب

الزمالك (مصر) - آرتا سولار (جيبوتي) 0-2 (00ر16)

سوبر سبور (جنوب افريقيا) - غابورون يونايتد (بوتسوانا) 1-1 (00ر18)

بركان (المغرب) - بندل (نيجيريا) 2-2 (00ر21)

السبت 30 سبتمبر :

إيغل نوار (البورندي) - الملعب المالي (مالي) 0-2 (00ر14)

كامبالا سيتي (أوغندا) - أبو سليم (ليبيا) 1-3 (00ر14)

أكاديميكا (أنغولا) - المريخ (جنوب السودان) 0-0 (00ر16)

أكاديمية فاد (كوت ديفوار) - أكاديمية سوار (غينيا) 2-1 (00ر17)

كالون (سيراليون) - دريمس (غانا) 1-2 (00ر17)

رايون سبور (رواندا) - الهلال (ليبيا) 1-1 (00ر17)

ساغرادا (أنغولا) - فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) 0-1 (00ر19)

الأحد 1 أكتوبر :

ديابالز نوار (الكونغو) - موزا مايسترو (زامبيا) 2-1 (30ر15)

سانت إلوا ليبوبو (جمهورية الكونغو)- سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) 1-3 (30ر15)

النادي الافريقي (تونس) - باهير دار سيتي (اثيوبيا) 0-2 (00ر16)

فيوتيرز (مصر) - سينغيدا فونتان غايت (تنزانيا) 0-1 (00ر16)

ريفيرز يونايتد (نيجيريا) - إيتوال فيلانت (بوركينافاسو) 0-0 (00ر16)

اتحاد الجزائر (الجزائر) - الفتح الرباطي (المغرب) 1-1 (00ر20).