سباحة-الجمعية العامة الانتخابية : يحيى شريف محمد المرشح الوحيد لرئاسة الاتحادية

الجزائر - سيكون عضو المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للسباحة, يحيى شريف محمد المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الهيئة الفيديرالية, لما تبقى من العهدة الأولمبية 2020-2024 , خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة اليوم السبت القادم بالمركز الدولي للصحافة بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (00ر08سا), حسبما أعلنته اليوم الخميس الهيئة الاتحادية .

واوضحت الاتحادية الجزائرية للسباحة في بيان لها "اجتمعت لجنة الطعون يوم امس الاربعاء 27 سبتمبر لدراسة ملف الترشح لمنصب الرئيس. و بعد المداولات, تم قبول ملف ترشح السيد يحي شريف محمد" .

وكانت لجنة الترشيحات قد اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي لدراسة ملف الترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة و سجلت مترشح واحد فقط وبعد المداولات تم قبول ملف يحيى شريف محمد بعد استكمال الملف.

وعقدت الهيئة الفيديرالية يوم السبت الماضي (23 سبتمبر) بالمركز الدولي للصحافة بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف, جمعية عامة استثنائية لتنصيب لجان الترشيحات و الطعون لانتخاب رئيس الاتحادية الجديد.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد قد قرر في 11 يوليو 2023 توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو من كل أنشطة الحركة الرياضية بصفة مؤقتة على خلفية تصريحاته خلال ندوة صحفية للألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023 (5-15 يوليو).