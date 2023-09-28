كرة القدم : وفاة اللاعب الدولي السابق مسعود بلوصيف (فاف)

و تقمص بلوصيف, ابن مدينة الخروب, الألوان الوطنية ما بين سنتي 1964 و 1969, حيث ساهم في تأهل "الخضر" لأول مرة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 1968 بإثيوبيا.
كما شارك المرحوم, الذي كان ينشط في منصب مدافع, مع الفريق الوطني خلال الألعاب الافريقية بالكونغو 1965 وألعاب البحر المتوسط 1967 اضافة الى التصفيات المؤهلة لمونديال المكسيك 1970.
و لعب بلوصيف خلال مسيرته الكروية لفائدة فريق جمعية الخروب, فضلا عن قضائه موسم واحد رفقة الجار شباب قسنطينة.
و عبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, وليد صادي, رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي, عن حزنهم العميق إثر وفاة مسعود بلوصيف, وفق ما كتبته الفاف على موقعها الرسمي.
و تقدم رئيس الفيدرالية رفقة أعضاء المكتب بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وأصدقائه.