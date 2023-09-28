كرة القدم : وفاة اللاعب الدولي السابق مسعود بلوصيف (فاف)



و تقمص بلوصيف, ابن مدينة الخروب, الألوان الوطنية ما بين سنتي 1964 و 1969, حيث ساهم في تأهل "الخضر" لأول مرة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 1968 بإثيوبيا.

كما شارك المرحوم, الذي كان ينشط في منصب مدافع, مع الفريق الوطني خلال الألعاب الافريقية بالكونغو 1965 وألعاب البحر المتوسط 1967 اضافة الى التصفيات المؤهلة لمونديال المكسيك 1970.