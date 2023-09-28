Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدورة الدولية للشطرنج الكلاسيكي تخليدا للمرحوم فلاح محمد أمين : إنطلاق المنافسة بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 16:28     الفئـة : رياضــة

سيدي بلعباس - إنطلقت يوم الخميس بالقاعة المتعددة الرياضات للمدرسة الجهوية للرياضة بسيدي بلعباس فعاليات الدورة الدولية للشطرنج الكلاسيكي تخليدا للمرحوم فلاح محمد أمين.


و تعرف هذه التظاهرة في الرياضة الفكرية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الجمعية الرياضية "أجيال سيدي بلعباس للشطرنج" بالتنسيق مع كل من الاتحادية الجزائرية للشطرنج و مديرية الشباب و الرياضة بالولاية بمشاركة 126 رياضيا و رياضية من 33 ولاية من الوطن من بينهما 6 لاعبين أجانب يمثلون كل من دولة فلسطين و الجمهورية العربية الصحراوية و المملكة الأردنية و فرنسا.


و تجرى هذه المنافسة وفق النظام السويسري من تسع جولات بوتيرة 40 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة تحت إدارة الحكم الدولي أوكيد أمين بمساعدة أربعة حكام فيدرا ليين.

 

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:25
كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة الدولية للشطرنج الكلاسيكي تخليدا للمرحوم فلاح محمد أمين : إنطلاق المنافسة بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 16:28     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.28

القضية الصحراوية: مدينة "توليدو" الاسبانية تحتضن الندوة ال47 للاوكوكو بداية ديسمبر القادم

23.09.28

بلمهدي يؤكد على موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

23.09.28

ذكرى المولد النبوي الشريف : الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تنظم إحتفالية لفائدة…

23.09.28

غلق مؤقت للطريق السيار شمال-جنوب الرابط بين الشفة والبرواقية غدا

23.09.28

اللقاءات السينمائية لبجاية : "الأخيرة" يبهر الجمهور بمزجه الأسطورة بالتاريخ و الرومانسية

23.09.28

الدورة الدولية للشطرنج الكلاسيكي تخليدا للمرحوم فلاح محمد أمين : إنطلاق المنافسة بسيدي…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع