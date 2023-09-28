الدورة الدولية للشطرنج الكلاسيكي تخليدا للمرحوم فلاح محمد أمين : إنطلاق المنافسة بسيدي بلعباس



و تعرف هذه التظاهرة في الرياضة الفكرية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الجمعية الرياضية "أجيال سيدي بلعباس للشطرنج" بالتنسيق مع كل من الاتحادية الجزائرية للشطرنج و مديرية الشباب و الرياضة بالولاية بمشاركة 126 رياضيا و رياضية من 33 ولاية من الوطن من بينهما 6 لاعبين أجانب يمثلون كل من دولة فلسطين و الجمهورية العربية الصحراوية و المملكة الأردنية و فرنسا.