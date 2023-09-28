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رئيس الفيفا يهنئ وليد صادي عقب انتخابه على رأس الفاف

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 14:58     الفئـة : رياضــة
رئيس الفيفا يهنئ وليد صادي عقب انتخابه على رأس الفاف

الجزائر- هنأ رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) جياني انفنتينو, الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة وليد صادي المنتخب على رأس الهيئة الفدرالية يوم 21 سبتمبر الجاري خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) , حسب ما افادت به اليوم الفاف عبر موقعها الرسمي.

واشاد  رئيس الهيئة الدولية في رسالة التهنئة , بمؤهلات وخبرة الرئيس الجديد للفاف وليد صادي، التي سيكون لها أثر في تطوير كرة القدم الجزائرية.

كما أكد رئيس "الفيفا",  دعمه الكامل لرئيس "الفاف", وجاهزية هيئته لتقديم المساعدة اللازمة لصادي, من أجل بلوغ أهدافه و طموحاته " معبرا بالمناسبة  عن تمنياته بالتوفيق ,لوليد صادي, ومكتبه الفيدرالي, في التحديات المقبلة التي تنتظرهم في كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن رئيس الفيفا, جياني انفانتينو، كان قد هنأ رئيس الفاف وليد صادي, في وقت سابق, بمكالمة هاتفية, قبل تجديد تهنئته من خلال هذه الرسالة الرسمية .

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 15:16
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رئيس الفيفا يهنئ وليد صادي عقب انتخابه على رأس الفاف
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 14:58     الفئـة : رياضــة   شارك

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