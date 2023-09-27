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كرة اليد/ القسم الممتاز: الإتحادية الجزائرية تكشف عن رزنامة موسم 2023-2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : رياضــة

الجزائر - كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد يوم الأربعاء عن رزنامة موسم 2023- 2024 لبطولة القسم الممتاز ''رجال'' التي ستنطلق يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.


و بالنسبة للموسم الجديد تتكون نخبة كرة اليد الوطنية, من 24 ناديا, مقسمين الى مجموعتين.


و تضم المجموعة الاولى, وفاق عين التوتة بطل الجزائر 2023, نادي الابيار, شباب ملية, أولمبي الوادي, اتحاد ورقلة, مولودية باتنة, ترجي أرزيو, أولمبي عنابة, مولودية سعيدة, شباب زيغود يوسف, أولمبي مغنية, ترجي قسنطينة (الصاعد الجديد).


و تتكون المجموعة الثانية من ,شبيبة سكيكدة -المتوجة بكأس الجزائر في نسختها الأخيرة- بمعية ش. برج بوعريريج, م. برج بوعريريج, ن. بئر مراد رايس, م.واد تليلات, شبيبة الساورة, مولودية الجزائر, هلال شلغوم العيد, بلدية الجزائر الوسطى, أمل بريكة والصاعدين الجدد: نادي الرياضي كهرباء والغاز الجزائر, نادي متليلي شعامبة.

 

و فيما يلي برنامج الجولة الأولى ( الجمعة، 13 أكتوبر) :

 

المجموعة الأولى (00ر15سا) :


بقسنطينة ( داكسي): ترجي قسنطينة- وفاق عين التوتة

بأرزيو : ترجي أرزيو- مولودية باتنة

بسعيدة : مولودية سعيدة- أولمبي الوادي
بميلة: شباب ملية- شباب زيغود يوسف
بمغنية : أولمبي مغنية- نادي الابيار



المجموعة الثانية :


بمتليلي: نادي متليلي شعامبة - شبيبة سكيكدة ( 00ر15سا)
بعين طاية : مولودية الجزائر- شبيبة الساورة (00ر15سا)
باولاد فايت : مولودية واد تليلات - هلال شلغوم العيد (00ر17سا)
بالابيار : بلدية الجزائر الوسطى- أمل بريكة (00ر15سا)
بالابيار : نادي الرياضي كهرباء والغاز الجزائر- م. برج بوعريريج (00ر15سا)

ملاحظة : استقبال مولودية الجزائر يبقى مرهونا بتأكيد مسؤولي قاعة عين طاية.

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:41
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كرة اليد/ القسم الممتاز: الإتحادية الجزائرية تكشف عن رزنامة موسم 2023-2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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