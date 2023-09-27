كرة اليد/ القسم الممتاز: الإتحادية الجزائرية تكشف عن رزنامة موسم 2023-2024

ردا على ممثل المغرب المثير للسخرية، الجزائر تجدد دعمها للقضية الصحراوية في الأمم المتحدة -

اجتماع الحكومة : دراسة شروط وكيفيات إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها لدى الجمارك -

إجتماع الحكومة : دراسة مدى تقدم إعادة تهيئة وتوسعة السد الأخضر -

عطاف يبرز حرص رئيس الجمهورية على تجنيد الديبلوماسية الجزائرية للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية -

إجتماع الحكومة : دراسة ملفات تتعلق بعدة قطاعات -

الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة -

رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق -

مجلس الأمن الدولي : مبعوث أممي يطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الصهيونية الإستيطانية في فلسطين -

الهياكل الدينية فضاءات لنشر الصورة المشرقة للإسلام الحقيقي -

السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي -

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد أربعة سفراء جدد -

تصفيات مونديال 2026 : مقابلة الجزائر- الصومال بملعب نيلسون مانديلا (فاف) -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي -

المقرر الخاص للأمم المتحدة حظي بجميع التسهيلات الممكنة خلال زيارته الرسمية الى الجزائر -

تنظيم الصالون ال8 للمناولة الصناعية (ألجيست) من 16 إلى 19 أكتوبر بالجزائر العاصمة -

وهران: افتتاح فعاليات الطبعة ال5 للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات -

افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة -

الرابطة الأولى موبيليس : أولمبي الشلف-شباب قسنطينة في الواجهة, إتحاد سوف ونجم مقرة في رحلة البحث عن النقطة الاولى -

الرابطة الثانية هواة 2023- 2024: انطلاق موسم جديد معقد بالنسبة للأندية -