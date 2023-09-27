Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:26     الفئـة : رياضــة
الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة

الجزائر- فاز نادي بارادو على الجار اتحاد الجزائر، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0)، يوم الأربعاء بملعب الدار البيضاء (العاصمة)، ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة "موبيليس".


و سجل هدف الفوز لـ "الباك" اللاعب كوحيلي في الدقيقة (90+3).


و بفضل هذا الانتصار, يرتقي "الاتليتيك" الى صدارة ترتيب البطولة مؤقتا رفقة كل من جمعية الشلف, شبيبة القبائل وشبيبة الساورة, فيما يتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد مناصفة مع نجم مقرة و الصاعد الجديد اتحاد سوف.


بالمقابل, يبقى نادي "سوسطارة" منقوصا من مباراة أخرى أمام اتحاد خنشلة برسم الجولة الثانية, والتي سيتم تحديد تاريخ إجراؤها لاحقا.


و تأجلت مقابلتي الاتحاد بسبب انشغاله بخوض لقاء "السوبر" الافريقي, والتي توج بها على حساب الأهلي المصري (1-0), إضافة الى مقابلة ذهاب الدور التمهيدي
الثاني من كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف), اثر عودته بتعادل بطعم الفوز أمام الفتح الرباطي (1-1), علما أن النادي العاصمي هو حامل لقب هذه المنافسة.

 

الأربعاء 27 سبتمبر :


نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1 - 0


الترتيب ن ل


1. جمعية الشلف 4 2
--. شبيبة القبائل 4 2
-- شبيبة الساورة 4 2
--. نادي بارادو 4 2
5. اتحاد خنشلة 3 1
-- شباب بلوزداد 3 1
-- مولودية البيض 3 2
-- شباب قسنطينة 3 2
--مولودية الجزائر 3 2
--. اتحاد بسكرة 3 2
-- وفاق سطيف 3 2
12. نجم بن عكنون 1 2
--. مولودية وهران 1 2
14. اتحاد سوف 0 1
--. اتحاد الجزائر 0 1
--. نجم مقرة 0 2.

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:57
كلـمات مفتـاحيــة :
الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:26     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.27

ردا على ممثل المغرب المثير للسخرية، الجزائر تجدد دعمها للقضية الصحراوية في الأمم المتحدة

23.09.27

منظمة التعاون الإسلامي : بوغالي يترأس اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء

23.09.27

إدراج 23 مؤسسة جامعية جزائرية ضمن ترتيب "التايمز" العالمي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي…

23.09.27

اجتماع الحكومة : دراسة شروط وكيفيات إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها…

23.09.27

أولاد جلال : خرجة إستطلاعية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة

23.09.27

إجتماع الحكومة : دراسة مدى تقدم إعادة تهيئة وتوسعة السد الأخضر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع