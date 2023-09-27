الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة

و سجل هدف الفوز لـ "الباك" اللاعب كوحيلي في الدقيقة (90+3).
و بفضل هذا الانتصار, يرتقي "الاتليتيك" الى صدارة ترتيب البطولة مؤقتا رفقة كل من جمعية الشلف, شبيبة القبائل وشبيبة الساورة, فيما يتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد مناصفة مع نجم مقرة و الصاعد الجديد اتحاد سوف.
بالمقابل, يبقى نادي "سوسطارة" منقوصا من مباراة أخرى أمام اتحاد خنشلة برسم الجولة الثانية, والتي سيتم تحديد تاريخ إجراؤها لاحقا.
و تأجلت مقابلتي الاتحاد بسبب انشغاله بخوض لقاء "السوبر" الافريقي, والتي توج بها على حساب الأهلي المصري (1-0), إضافة الى مقابلة ذهاب الدور التمهيدي
الثاني من كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف), اثر عودته بتعادل بطعم الفوز أمام الفتح الرباطي (1-1), علما أن النادي العاصمي هو حامل لقب هذه المنافسة.
الأربعاء 27 سبتمبر :
نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1 - 0
الترتيب ن ل
1. جمعية الشلف 4 2
--. شبيبة القبائل 4 2
-- شبيبة الساورة 4 2
--. نادي بارادو 4 2
5. اتحاد خنشلة 3 1
-- شباب بلوزداد 3 1
-- مولودية البيض 3 2
-- شباب قسنطينة 3 2
--مولودية الجزائر 3 2
--. اتحاد بسكرة 3 2
-- وفاق سطيف 3 2
12. نجم بن عكنون 1 2
--. مولودية وهران 1 2
14. اتحاد سوف 0 1
--. اتحاد الجزائر 0 1
--. نجم مقرة 0 2.