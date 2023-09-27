الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة

الجزائر- فاز نادي بارادو على الجار اتحاد الجزائر، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0)، يوم الأربعاء بملعب الدار البيضاء (العاصمة)، ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة "موبيليس".



و سجل هدف الفوز لـ "الباك" اللاعب كوحيلي في الدقيقة (90+3).



و بفضل هذا الانتصار, يرتقي "الاتليتيك" الى صدارة ترتيب البطولة مؤقتا رفقة كل من جمعية الشلف, شبيبة القبائل وشبيبة الساورة, فيما يتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد مناصفة مع نجم مقرة و الصاعد الجديد اتحاد سوف.



بالمقابل, يبقى نادي "سوسطارة" منقوصا من مباراة أخرى أمام اتحاد خنشلة برسم الجولة الثانية, والتي سيتم تحديد تاريخ إجراؤها لاحقا.



و تأجلت مقابلتي الاتحاد بسبب انشغاله بخوض لقاء "السوبر" الافريقي, والتي توج بها على حساب الأهلي المصري (1-0), إضافة الى مقابلة ذهاب الدور التمهيدي

الثاني من كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف), اثر عودته بتعادل بطعم الفوز أمام الفتح الرباطي (1-1), علما أن النادي العاصمي هو حامل لقب هذه المنافسة.

الأربعاء 27 سبتمبر :



نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1 - 0



الترتيب ن ل



1. جمعية الشلف 4 2

--. شبيبة القبائل 4 2

-- شبيبة الساورة 4 2

--. نادي بارادو 4 2

5. اتحاد خنشلة 3 1

-- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 2

-- شباب قسنطينة 3 2

--مولودية الجزائر 3 2

--. اتحاد بسكرة 3 2

-- وفاق سطيف 3 2

12. نجم بن عكنون 1 2

--. مولودية وهران 1 2

14. اتحاد سوف 0 1

--. اتحاد الجزائر 0 1

--. نجم مقرة 0 2.