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كأس العالم 2023 (أقل من 17 سنة): إختيار الحكم الجزائري لحلو بن براهم لتسيير تقنية الفار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : رياضــة

زيوريخ (سويسرا) - إختير الحكم الدولي الجزائري، لحلو بن براهم من قبل لجنة الحكام للإتحادية الدولية لكرة القدم ضمن حكام الفيديو المساعد (الفار)، خلال نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة، المقررة بإندونيسيا من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت به الهيئة الدولية يوم الأربعاء في موقعها الرسمي.


و بالإضافة الى الحكم الجزائري, اختارت الفيفا حكما افريقيا اخر في تقنية الفار وهو الغاني لاريا دانيال. ويشرف على مونديال اندونيسيا في المجموع, 18 حكما, 36 حكما مساعدا و 18 حكم الفيديو المساعد (الفار).


و صرح رئيس لجنة الحكام بالهيئة العالمية, بييرلويجي كولينا: "نحن تواقون لانطلاق المنافسة الاولى للفيفا التي لم تنظم من قبل بإندونيسيا. هذا حدث مهم لحكامنا. التحكيم هو جزء من الارث الكبير الذي سيحتفظ به كاس العالم لأقل من 17 سنة بهذا البلد".


و تركز تحضيرات الحكام لهذه المنافسة على مواضيع متنوعة مثل قراءة وتحليل اللعب, التنسيق واهمية التموقع في المكان والتوقيت المناسبين لاتخاذ قرارات مناسبة بفضل زاوية رؤية جيدة, حسب نفس المصدر.


و يشارك الحكام الذين تم اختيارهم, في ملتقى تحضيري اخير يعاينون خلالها لقطات مباريات كروية كما يشاركون في دورات تطبيقية مصورة مع اللاعبين تحت اشراف مكونين.
واضاف كولينا " كاس العالم لأقل من 20 سنة بالأرجنتين عرفت نجاحا كبيرا وستكون هذه المنافسة من جديد مناسبة للحكام من اجل ابراز قدراتهم على الصعيد الدولي واقتحام مجال مهم".


و ستكون افريقيا ممثلة في مونديال اقل من 17 سنة بالسنغال, المغرب, مالي, بوركينافاسو. وجرت عملية سحب القرعة يوم 15 سبتمبر الماضي بمقر الفيفا بزيوريخ السويسرية.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:20
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كأس العالم 2023 (أقل من 17 سنة): إختيار الحكم الجزائري لحلو بن براهم لتسيير تقنية الفار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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