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تصفيات مونديال 2026 : مقابلة الجزائر- الصومال بملعب نيلسون مانديلا (فاف)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : رياضــة
تصفيات مونديال 2026 : مقابلة الجزائر- الصومال بملعب نيلسون مانديلا (فاف)

الجزائر- تجرى مباراة، الجزائر- الصومال المقررة شهرنوفمبر المقبل لحساب الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، حسبما أعلنته يوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).


و قام رئيس الهيئة الفديرالية, وليد صادي بزيارة تفقد هذا الصباح, للاطلاع على الحالة التي تتواجد عليها هذه المنشأة, سيما منها العشب, تحسبا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل و مباراة الجولة الأولى, أمام الصومال, حسبما أوضحه المصدر.


و خلال هذه الزيارة, تبادل صادي أطراف الحديث مع مسؤولي ملعب نيلسون مانديلا داعيا اياهم الى ضرورة إتقان أشغال اعادة التكسية بالعشب الطبيعي حتى يكون جاهزا قبل انطلاق تصفيات مونديال 2026, كما أشار بيان الاتحادية في موقعها الرسمي.


و يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تصفيات مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة, برفقة غينيا, الموزمبيق, اوغندا, بتسوانا والصومال.

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و يتأهل المنتخب الاول في المجموعة, الى نهائي المنافسة العالمية, التي ستنظمها الولايات المتحدة الامريكية, المكسيك وكندا.

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 17:17
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تصفيات مونديال 2026 : مقابلة الجزائر- الصومال بملعب نيلسون مانديلا (فاف)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 16:32     الفئـة : رياضــة   شارك

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