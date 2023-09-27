تصفيات مونديال 2026 : مقابلة الجزائر- الصومال بملعب نيلسون مانديلا (فاف)

و قام رئيس الهيئة الفديرالية, وليد صادي بزيارة تفقد هذا الصباح, للاطلاع على الحالة التي تتواجد عليها هذه المنشأة, سيما منها العشب, تحسبا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل و مباراة الجولة الأولى, أمام الصومال, حسبما أوضحه المصدر.
و خلال هذه الزيارة, تبادل صادي أطراف الحديث مع مسؤولي ملعب نيلسون مانديلا داعيا اياهم الى ضرورة إتقان أشغال اعادة التكسية بالعشب الطبيعي حتى يكون جاهزا قبل انطلاق تصفيات مونديال 2026, كما أشار بيان الاتحادية في موقعها الرسمي.
و يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تصفيات مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة, برفقة غينيا, الموزمبيق, اوغندا, بتسوانا والصومال.
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و يتأهل المنتخب الاول في المجموعة, الى نهائي المنافسة العالمية, التي ستنظمها الولايات المتحدة الامريكية, المكسيك وكندا.