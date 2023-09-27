Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى "موبيليس": أولمبي الشلف-شباب قسنطينة في الواجهة, إتحاد سوف ونجم مقرة في رحلة البحث عن النقطة الاولى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 13:27     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى &quot;موبيليس&quot;: أولمبي الشلف-شباب قسنطينة في الواجهة, إتحاد سوف ونجم مقرة في رحلة البحث عن النقطة الاولى

الجزائر - تتسم الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة و السبت, بالقمة الواعدة التي ستجمع جمعية الشلف و ضيفه شباب قسنطينة, فيما سيسعى الصاعد الجديد اتحاد سوف و نجم مقرة الى حصد اول نقاط لهما هذا الموسم .

وبعد بداية موسم حسنة تعكسها بوضوح النقاط الاربع التى حصدها في المواجهتين, سيسعى اولمبي الشلف الذي يحتل المركز الاول في الترتيب الحالي  رفقة كل من  شبيبة القبائل و شبيبة الساورة الى تأكيد ديناميكيته من خلال الظفر بنقاط المقابلة التي تجمعه بشباب قسنطينة (3 نقاط), في حوار كروي يعد بالكثير من الاثارة و التشويق.

وستكون مهمة فريق اولمبي الشلف العائد بنقطة ثمينة من السفرية التي قادته في الجولة الماضية الى نجم بن عكنون(2-2), صعبة نسبيا عند تحديه لمنافس قسنطيني عنيد و حريص هو الاخر على تأكيد احقيته بالفوز الاول له هذا الموسم بقواعده على حساب ضيفه مولودية الجزائر (2-1) , وهو الانتصار الذي كان كفيلا بمعالجة الاثار السلبية التي تركتها الخسارة الاولى  في الجولة الافتتاحية من البطولة امام مولودية البيض بنتيجة (1-0) .

ومن جهته, سيكون فريق شبيبة القبائل (المركز الاول ب4 نقاط) والمتعثر بقواعده في الجولة الثانية امام بارادو (0-0), على موعد  مع تنقل يقوده الي خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي (3 نقاط) المدعوم معنويا بالانتصار المستحق الذي حققه بقواعده على وفاق سطيف بنتيجة (1-0).

وستكون مهمة شبيبة القبائل الذي كان قاب قوسين من الانتكاسة امام ابناء الاكاديمية, صعبة في المواجهة التي سيتحدى فيه مضيفه اتحاد خنشلة الذي يطبق كرة جميلة على حد تقدير المختصين .

ومن جهة اخرى , ستكون الكفة مرجحة بشكل واضح لصالح شبيبة الساورة (المركز الاول ب4 نقاط) , عند استقباله لضيفه نجم بن عكنون (نقطة واحدة) الذي يبدو انه لم يجد بعد معالمه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى .

وبعد هزيمته في الجولة الماضية امام شبيبة قسنطينة بنتيجة (2-1), سيكون فريق مولودية الجزائر الذي استثمر كثيرا في الميركاتو الصيفي, مطالبا بالاستفاقة  في المواجهة التي تجمعه بمولودية البيض (3 نقاط),المنهزم هو الآخر بعاصمة الهضاب العليا وفاق سطيف ب(2-1) .

و سيستعيد فريق مولودية الجزائر,- المحروم  خلال هذه الجولة من خدمات لاعبي وسط ميدانه محمد بن خماسة و طاهر فتح الله المعاقبان  بسبب تراكم البطاقات بالاضافة الي المهاجم بيازيد المعاقب -, دعم جمهوره الذي افتقده في الجولتين السابقتين اللتين لعبتا امام مدرجات مغلقة .

وعلى مستوى اسفل الترتيب, يستقبل نجم مقرة و الصاعد الجديد اتحاد سوف , على التوالي كل من اتحاد بسكرة (3 نقاط) و مولودية وهران (نقطة واحدة) في مواجهتين سيحرص فيها صاحبا الارض على حصد اولى النقاط لهما في بطولة الموسم الجديد .

وفي الاخير, تجدر الاشارة ان المواجهتين  الواعدتين بين  نادي بارادو مع شباب بلوزداد  و وفاق سطيف ضد اتحاد الجزائر, قد اجلتا الى وقت لاحق بسبب  مشاركة شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر في المنافسات الافريقية الخاصة بالأندية .(

 

برنامج المقابلات

الجزائر - برنامج مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت.

 

                 الجمعة 29 سبتمبر (45ر15سا)

-- اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل

-- نجم مقرة     - اتحاد بسكرة

-- اتحاد سوف  - مولودية وهران

 

                 السبت 30 سبتمبر :

-- مولودية الجزائر - مولودية البيض   45ر15سا

-- اولمبي الشلف   - شبيبة قسنطينة    00ر19سا

-- شبيبة الساورة   - نجم بن عكنون     00ر19سا

 

-- مقابلات مؤجلة:

-- نادي بارادو - شباب بلوزداد

-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

 

-- الترتيب            ن         ل

  1. جمعية الشلف 4 2  

--. شبيبة القبائل     4        2

-- شبيبة الساورة    4        2

  1. اتحاد خنشلة 3 1

-- شباب بلوزداد     3        1

-- مولودية البيض   3        2

-- شباب قسنطينة    3       2

--مولودية الجزائر   3       2

--. اتحاد بسكرة     3        2

-- وفاق سطيف     3        2

  1. نادي بارادو 1 1

-- نجم بن عكنون   1       2

--. مولودية وهران 1       2

  1. واد سوف 0 1

--. نجم مقرة        0       2

اتحاد الجزائر        -        -.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 13:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى "موبيليس": أولمبي الشلف-شباب قسنطينة في الواجهة, إتحاد سوف ونجم مقرة في رحلة البحث عن النقطة الاولى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 13:27     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.27

عطاف يبرز حرص رئيس الجمهورية على تجنيد الديبلوماسية الجزائرية للدفاع عن مصالح القارة…

23.09.27

كرة اليد/ القسم الممتاز: الإتحادية الجزائرية تكشف عن رزنامة موسم 2023-2024

23.09.27

إجتماع الحكومة : دراسة ملفات تتعلق بعدة قطاعات

23.09.27

الجولة الأولى : نادي بارادو يفوز على إتحاد الجزائر (1-0) ويرتقي إلى الصدارة

23.09.27

رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق

23.09.27

كأس العالم 2023 (أقل من 17 سنة): إختيار الحكم الجزائري لحلو بن براهم لتسيير تقنية الفار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع