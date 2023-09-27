الرابطة الأولى "موبيليس": أولمبي الشلف-شباب قسنطينة في الواجهة, إتحاد سوف ونجم مقرة في رحلة البحث عن النقطة الاولى

الجزائر - تتسم الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة و السبت, بالقمة الواعدة التي ستجمع جمعية الشلف و ضيفه شباب قسنطينة, فيما سيسعى الصاعد الجديد اتحاد سوف و نجم مقرة الى حصد اول نقاط لهما هذا الموسم .

وبعد بداية موسم حسنة تعكسها بوضوح النقاط الاربع التى حصدها في المواجهتين, سيسعى اولمبي الشلف الذي يحتل المركز الاول في الترتيب الحالي رفقة كل من شبيبة القبائل و شبيبة الساورة الى تأكيد ديناميكيته من خلال الظفر بنقاط المقابلة التي تجمعه بشباب قسنطينة (3 نقاط), في حوار كروي يعد بالكثير من الاثارة و التشويق.

وستكون مهمة فريق اولمبي الشلف العائد بنقطة ثمينة من السفرية التي قادته في الجولة الماضية الى نجم بن عكنون(2-2), صعبة نسبيا عند تحديه لمنافس قسنطيني عنيد و حريص هو الاخر على تأكيد احقيته بالفوز الاول له هذا الموسم بقواعده على حساب ضيفه مولودية الجزائر (2-1) , وهو الانتصار الذي كان كفيلا بمعالجة الاثار السلبية التي تركتها الخسارة الاولى في الجولة الافتتاحية من البطولة امام مولودية البيض بنتيجة (1-0) .

ومن جهته, سيكون فريق شبيبة القبائل (المركز الاول ب4 نقاط) والمتعثر بقواعده في الجولة الثانية امام بارادو (0-0), على موعد مع تنقل يقوده الي خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي (3 نقاط) المدعوم معنويا بالانتصار المستحق الذي حققه بقواعده على وفاق سطيف بنتيجة (1-0).

وستكون مهمة شبيبة القبائل الذي كان قاب قوسين من الانتكاسة امام ابناء الاكاديمية, صعبة في المواجهة التي سيتحدى فيه مضيفه اتحاد خنشلة الذي يطبق كرة جميلة على حد تقدير المختصين .

ومن جهة اخرى , ستكون الكفة مرجحة بشكل واضح لصالح شبيبة الساورة (المركز الاول ب4 نقاط) , عند استقباله لضيفه نجم بن عكنون (نقطة واحدة) الذي يبدو انه لم يجد بعد معالمه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى .

وبعد هزيمته في الجولة الماضية امام شبيبة قسنطينة بنتيجة (2-1), سيكون فريق مولودية الجزائر الذي استثمر كثيرا في الميركاتو الصيفي, مطالبا بالاستفاقة في المواجهة التي تجمعه بمولودية البيض (3 نقاط),المنهزم هو الآخر بعاصمة الهضاب العليا وفاق سطيف ب(2-1) .

و سيستعيد فريق مولودية الجزائر,- المحروم خلال هذه الجولة من خدمات لاعبي وسط ميدانه محمد بن خماسة و طاهر فتح الله المعاقبان بسبب تراكم البطاقات بالاضافة الي المهاجم بيازيد المعاقب -, دعم جمهوره الذي افتقده في الجولتين السابقتين اللتين لعبتا امام مدرجات مغلقة .

وعلى مستوى اسفل الترتيب, يستقبل نجم مقرة و الصاعد الجديد اتحاد سوف , على التوالي كل من اتحاد بسكرة (3 نقاط) و مولودية وهران (نقطة واحدة) في مواجهتين سيحرص فيها صاحبا الارض على حصد اولى النقاط لهما في بطولة الموسم الجديد .

وفي الاخير, تجدر الاشارة ان المواجهتين الواعدتين بين نادي بارادو مع شباب بلوزداد و وفاق سطيف ضد اتحاد الجزائر, قد اجلتا الى وقت لاحق بسبب مشاركة شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر في المنافسات الافريقية الخاصة بالأندية .(

برنامج المقابلات

الجزائر - برنامج مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت.

الجمعة 29 سبتمبر (45ر15سا)

-- اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل

-- نجم مقرة - اتحاد بسكرة

-- اتحاد سوف - مولودية وهران

السبت 30 سبتمبر :

-- مولودية الجزائر - مولودية البيض 45ر15سا

-- اولمبي الشلف - شبيبة قسنطينة 00ر19سا

-- شبيبة الساورة - نجم بن عكنون 00ر19سا

-- مقابلات مؤجلة:

-- نادي بارادو - شباب بلوزداد

-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

-- الترتيب ن ل

جمعية الشلف 4 2

--. شبيبة القبائل 4 2

-- شبيبة الساورة 4 2

اتحاد خنشلة 3 1

-- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 2

-- شباب قسنطينة 3 2

--مولودية الجزائر 3 2

--. اتحاد بسكرة 3 2

-- وفاق سطيف 3 2

نادي بارادو 1 1

-- نجم بن عكنون 1 2

--. مولودية وهران 1 2

واد سوف 0 1

--. نجم مقرة 0 2

اتحاد الجزائر - -.