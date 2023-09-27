الرابطة الثانية هواة 2023- 2024: انطلاق موسم جديد معقد بالنسبة للأندية

الجزائر - تعود عجلة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة), بمجموعتيها: وسط غرب و وسط شرق, للموسم الكروي 2023- 2024 الى الدوران هذا الاسبوع , بعدما كانت مقررة يومي 22 و 23 سبتمبر والتي تأجلت بسبب العراقيل المختلفة التي واجهت الكثير من الاندية في تحضيراتها سيما من حيث منع بعض الفرق من الانتدابات خلال الميركاتو الصيفي لتراكم ديونها و قضية تأهيل الملاعب من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة وهو قد ينعكس سلبا على المستوى الفني العام للمنافسة.

وفي الوقت الذي ستسعى فيه الفرق التي ضيعت الصعود الموسم الفارط الى التنافس على نفس الهدف, بعدما "شحنت بطارياتها" بشكل جيد خلال فترة "الميركاتو", تطمح الأندية الصاعدة الى فرض مكانتها واللعب على تفادي السقوط والعودة من حيث أتت, و لم لا مفاجأة الجميع بانتزاع ورقة الارتقاء الى الرابطة الأولى.

وسط غرب : قير العبادلة في أول تجربة وترجي مستغانم لتفادي سيناريو الموسم الفارط

وفي مجموعة وسط غرب, سيسعى الوافد الجديد شباب قير العبادلة, الذي حقق صعودا تاريخيا الى القسم الثاني, الى فرض مكانته في أول تجربة له في هذا المستوى, لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فرق تتمتع بالخبرة وتعرف كيف تسير اللقاءات لفائدتها, على غرار شبيبة تيارت التي سيستقبلها في الجولة الأولى.

اما ترجي مستغانم, الذى ضيع ورقة الصعود في آخر محطة بعد تصدره للترتيب طيلة المشوار, فيأمل هذه المرة في تفادي سيناريو الموسم الفارط, من خلال محاولة الابتعاد عن الملاحقين منذ الجولات الاولى واللعب بأريحية لبلوغ مبتغاه, لكن البداية لن تكون سهلة حيث سيحل ضيفا على مستقبل واد سلي الطامح هو الآخر الى التنافس على ورقة الصعود.

فرق أخرى أعدت العدة تحسبا للموسم الجديد, لعل أبرزها رائد القبة, الذي تعاقد مع المدرب رضا بن دريس, مهندس الصعود التاريخي لاتحاد سوف للرابطة الأولى, إضافة إلى جلب عدة لاعبين ذوي خبرة.

وسيكون الصدام قويا في الجولة الأولى, عندما يستضيف الرائد, أحد الأندية الطامحة الى الصعود ويتعلق الأمر بشباب المشرية.

وينتظر أن تقول الفرق الطامحة الى الصعود كلمتها, على غرار, أمل الأربعاء, النازل من الرابطة الاولى, وكذا نصر حسين داي, في تنقلين على التوالي الى جمعية وهران وشباب تيموشنت.

من جهته يستقبل نجم القليعة, العائد الى الرابطة الثانية بعد غياب دام سنوات عديدة, فريق أولمبي المدية, فيما يستضيف غالي معسكر نادي وداد بوفاريك.

وسط شرق : كوكبة للتنافس على ورقة الصعود, وأولمبي آقبو لمباغتة الجميع

أما في مجموعة وسط شرق, فسيكون الوافد الجديد أولمبي آقبو, أمام نفس المهمة التي تنتظر شباب قير العبادلة في مجموعة وسط -غرب, حيث سيشارك لأول مرة في تاريخه ضمن القسم الثاني, لكنه يأمل في تكرار سيناريو الموسم الماضي, عندما تألق وافتك الصعود على حساب شبيبة جيجل, رغم صعوبة المهمة أمام أندية لها "باع طويل", حيث سيحل ضيفا على شباب باتنة في هذه الجولة الافتتاحية.

وتتميز الجولة الاولى بمباراة في القمة بين شباب برج منايل والضيف جمعية الخروب الساعيان الى التنافس على ورقة الصعود.

اتحاد الحراش, الباحث عن الحلم الضائع منذ سنوات, سيشد الرحال الى نجم التلاغمة في اول اختبار صعب للعاصميين حيث سيواجهون منافس عنيد تنافس على ورقة الصعود الموسم الماضي.

أما اتحاد عنابة ومولودية قسنطينة فسيكونان أمام فرصة لتحقيق بداية موفقة, عندما يستضيفان على التوالي, كلا من النازل من القسم الأول هلال شلغوم العيد, واتحاد خميس الخشنة.

باقي المباريات تبدو نظريا في متناول الفرق المستضيفة, حيث يستقبل اتحاد ورقلة العائد الى الرابطة الثانية مولودية باتنة, ومولودية العلمة التي تستضيف جمعية عين مليلة, فيما سيكون الصاعد الجديد أولمبي المقرن على موعد مع وفاق سور الغزلان.

وتجرى مباريات مجموعة وسط-غرب, يومي الجمعة السبت, فيما تقام جميع لقاءات مجموعة وسط شرق يوم الجمعة على (00ر15).