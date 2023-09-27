الجزائر تتعادل أمام أوغندا (1-1) وتلتحق ببورندي في الدور الثاني

وهران - تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات للدور الثاني و الاخير من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2024 رغم تعادله أمام نظيره الاوغندي بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0) مساء اليوم الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران في اياب الدور الاول.

وسجلت هدف الجزائر اللاعبة نعيمة بوهني (د3) فيما عدلت النتيجة للضيوف فوزية ناجيمبا (د67).

وكانت التشكيلة الوطنية قد فازت في لقاء الذهاب خارج القواعد بنتيجة 2-1 .

و سيواجه المنتخب الجزائري في الدور الثاني و الاخير من التصفيات المقرر في الفترة بين 27 نوفمبر و 5 ديسمبر 2023 نظيره البورندي المتأهل على حساب اثيوبيا عقب فوزه عليه (1-1, 5-3 بالضربات الترجيحية) اليوم الثلاثاء بأديس ابابا في اياب الدور التصفوي الاول.

وكان المنتخبان البورندي و الاثيوبي قد تعادلا في لقاء الذهاب الذي جرى ببوجمبورا بنتيجة 1-1.

و ستلعب سيدات الجزائر مباراة الذهاب من الدور الثاني امام بورندي بالجزائر قبل التنقل الى بوجمبورا لخوض لقاء الاياب.

وتعود اخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس افريقيا, الى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرجت فيها الجزائر في الدور الاول, علما ان المنتخب النسوي قد شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014) .(

النتائج الكاملة

الجزائر - النتائج الكاملة لمباريات إياب الدور الأول لتصفيات كأس افريقيا للأمم-2024 لكرة القدم (سيدات), التي جرت أيام الاحد و الاثنين و الثلاثاء :

الاحد 24 سبتمبر :

ذهاب إياب

جنوب السودان - (+) مصر 0-4 (0-4 )

(+) ناميبيا - غامبيا 3-2 ( 2-0 )

الاثنين 25 سبتمبر :

الموزمبيق- (+) السنغال 1-1 (1-2 )

الثلاثاء 26 سبتمبر:

(+) كينيا- الكاميرون 0-1 (1-0 ) (4-3بالضربات الترجيحية)

اثيوبيا-(+) بورندي 1-1 (1-1 ) (3- 5بالضربات الترجيحية)

(+) بوتسوانا- الغابون 4-1 (6-0)

(+)تنزانيا- كوت ديفوار 0-2 (2-0) ( 4-2 بالضربات الترجيحية)

موريس- (+)غينيا 0-8 (0-3)

الكونغو- غينيا بيساو 0-1

ليبيريا- (+)راس الاخضر 0-2 (2-3)

النيجر -(+) تونس 0-7 (1-5 )

(+) طوغو- جيبوتي 7-0 ( 6-0)

البنين- كونغو الديمقراطية 1-2

بوركينافاسو - ايسواتيني 3-2 (3-0)

غانا- رواندا 7-0 (5-0)

(+)مالي- افريقيا- الوسطى 7-1 (3-0)

(+) الجزائر - اوغندا 2-1 (1-1)

ملاحظة : المنتخبات المشار إليها بعلامة (+) تتأهل الى الدور الثاني. أما أنغولا, غينيا الاستوائية ونيجيريا فقد تأهلت مباشرة, عقب انسحاب كل منالسودان , ليبيا وساوتومي برينسيبي, على التوالي.

المنتخب الجزائري يحقق الأهم ويبلغ الدور الثاني

وهران - اكتفى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات بالتعادل أمام نظيره الأوغندي بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0) مساء اليوم الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران برسم إياب الدور الاول لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024 ليتأهل بذلك الى الدور الثاني.

وقد كانت النتيجة المحققة في مباراة الذهاب والفوز (2-1) عاملا محفزا للاعبات المنتخب الوطني ليتمكن من فتح باب التسجيل مبكرا في لقاء اليوم (د 3) بعد مخالفة من تنفيذ مارين دافيير استغلتها رفيقها نعيمة بوزيان هني بشكل جيد عن طريق رأسية مما صعب من مأمورية الأوغنديات.

وكادت نفس اللاعبة تعميق الفارق في مناسبتين في الدقيقتين 34 و36 حيث كانت وجها لوجه مع حارسة مرمى المنتخب الأوغندي فانيسا كارنجي غير أن الكرة مرت خارج الإطار والثانية حولتها حارسة المرمى الفريق المنافس الى ركنية.

ومن جانبهن، تمكن لاعبات أوغندا من التسديد في الإطار خلال فرصتين في الدقيقتين 24 و27 تصدت لهما حارسة مرمى المنتخب الوطني الجزائري كلويي يمينة.

وقد شهد الشوط الثاني من المباراة تراجع اللاعبات الجزائريات الى منطقة الدفاع من أجل الحفاظ على نتيجة التقدم.

وقد تحصلت لاعبة أوغندا جوناتان اينمبابزي على ضربة جزاء بعد عرقلتها في منطقة العمليات، حولتها بنجاح فوزية ناجيمبا في الدقيقة 65 لتعدل بذلك النتيجة.

وكاد فريق أوغندا تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 87 لكن يقظة حارسة المرمى كلويي يمينة التي أدت مباراة في المستوى حالت دون ذلك.

وقد عرفت هذه المقابلة، التي أدارتها الحكمة المصرية شهندة سعد علي المغربي، حضور الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي الذي كان مرفوقا بوالي وهران سعيد سعيود.

وسيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور الثاني من هذه التصفيات نظيره البورندي المتأهل على حساب فريق إثيوبيا وذلك يومي 27 نوفمبر و5 ديسمبر 2023.

طموحنا التأهل إلى نهائيات كان 2024

وهران - أكد مدرب المنتخب الوطني النسوي (أ) لكرة القدم فريد بن ستيتي مساء اليوم الثلاثاء بوهران أن طموح الفريق هو التأهل إلى نهائيات كان 2024 .

و أبرز فريد بن ستيتي خلال ندوة صحفية عقب نهاية المباراة بالتعادل (1-1) أن "الهدف الأساسي هو التأهل إلى نهائيات كان 2024.

لدينا لاعبات بحاجة إلى المزيد من الخبرة. نحن في مرحلة بناء المنتخب و سنعمل المستحيل لبلوغ النهائيات المقررة بالمغرب في 2024 ".

و قال "استطعنا الدخول مبكرا في المباراة و تسجيل هدف من قبل اللاعبة نعيمة بوهني بن زيان و هو ما جعلنا نلعب بكل أريحية.

لكن نقص الخبرة جعلنا نتراجع في الشوط الثاني و نتلقى هدف على اثر ضربة جزاء", مشيرا إلى أنه "راضي جدا على أداء التشكيلة الوطنية".

و أضاف بأن "المنتخب الأوغندي لعب من دون ضغط باعتبار انه انهزم في لقاء الذهاب بملعبه (2/1) و لكن بعد تسجيله هدف التعادل في الشوط الثاني حاول إضافة الهدف الثاني و الذهاب الى ركلات الترجيح حيث أتيحت له فرص".

و ذكر أيضا "الفوز المحقق بأوغندا وضعنا في أريحية تامة و كنا قادرين تسجيل هدف ثالث. قمنا بتسيير مباراة العودة رغم الضغط الكبير خلال الشوط الثاني. الحمد لله التعادل يرضينا. المهم حققنا التأهل إلى الدور القادم".

و بخصوص المنتخب البورندي الخصم القادم للمنتخب الوطني للسيدات أكد السيد بن ستيتي بأن "مباراة صعبة تنتظرنا أمام فريق قوي و صعب. لدينا الوقت للتحضير و سنبذل قصاري جهدنا للتواجد في نهائيات كان 2024".

و صرح ذات التقني بأن أبواب المنتخب الوطني مفتوحة لجميع اللاعبات بما في ذلك الناشطات في مختلف البطولات الأوروبية بقوله "نحن في إتصال مع بعض اللاعبات لتدعيم التشكيلة الوطنية في المواعيد القادمة".

و من جهتها عبرت اللاعبة بن عيشوش رحمة عن فرحتها بهذا التأهل إلى الدور القادم قائلة "ضيعنا عدة فرص للتهديف و كنا قادرين على إضافة هدف الثاني و قتل المباراة لولا التسرع. الحمد لله حافظنا على نتيجة التعادل و تأهلنا للدور القادم و سنحضر جيدا للقاء أمام المنتخب البورندي".

و أما مدرب المنتخب الأوغندي أيوب خليفة كيينغي فهنأ المنتخب الوطني على هذا الفوز و التأهل و قال "تأهل الجزائر كان في مرحلة الذهاب عندما انهزمنا بعقر دارنا بنتيجة 2-1.

حاولنا استدراك التأخر في الشوط الثاني من لقاء اليوم من خلال خلق فرص للتهديف لكن نقص تركيز اللاعبات و الإرهاق حال دون ذلك".

تعود أخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس إفريقيا, إلى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرج فيها المنتخب في الدور الأول مع التذكير أن المنتخب النسوي شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014).