الألعاب الأولمبية-2024 بباريس: 20 رياضيا جزائريا ضمنوا لحد الان تأهلهم لموعد باريس

واوضح السيد بلكحل في اجتماع تقييمي تقني بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية, ان الجزائر ستكون ممثلة خلال اولمبياد باريس- 2024 بثلاث رياضيين في العاب القوى وهم , جمال سجاتي في اختصاص 1500م , سليمان مولى (1500م), ياسر محمد الطاهر تريكي ( الوثب الثلاثي) في العاب القوى والدراج حمزة ياسين في سباق 132 كلم (الدرجات), وخمسة ملاكمين وهم, رميساء بوعلام ( 50 كلغ) , ايمان خليف ( 66 كلغ), حجيلة خليف ( 60 كلغ), يوغرطة ايت بقة (5 . 63 كلغ), ومراد قاضي ( 92 كلغ) ومصارعي الجيدو , دريس مسعود رضوان (-73 كلغ) و امينة بلقاضي (-63 كلغ).
كما ضمن تأهله الى موعد باريس في اختصاص الترياتلون, كهينة مباركي وفي تنس الطاولة مهدي بولوسة, كما اضاف نفس المسؤول الذي اشار الى ان كل من الرباع وليد بيداني, (+109 كلغ) والمصارع بشير سيد عزارة ( 87 كلغ), الجمبازية نمور كيلية ( عارضة التوزان) تأهلوا الى الاولمبياد "مبدئيا".
وقطع تذكرة الاولمبياد في اختصاص المبارزة , الثلاثي , سوسن بوضياف, زهرة نورة كحلي , كوثر محمد بلكبيروعبيق بونقاب ( السيف العربي- حسب الفرق).
وجدير ذكره, ان التصفيات الاولمبية في مختلف الرياضات, مازالت متواصلة وهو ما يعني ان باب التأهل لموعد باريس يبقى مفتوحا بالنسبة للرياضيين الجزائريين في مختلف المنافسات الدولية.
وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة , فقد تأهل لحد الان الى برلمبياد- 2024 باريس , 16 رياضيا في ثلاثة اختصاصات رياضية.
يتعلق الامر بـ ابراهيم قندوس في الباراكنوي (ك ل3), و13 رياضيا في العاب القوى وهم , صفية جلال ( رمي الجلة), نسيمة صايفي ( رمي القرص), اسمهان بوجدار ( رمي الجلة), دبدان مختار ( 100م), احمد ميبداب ( 100م), عبد اللطيف بقة (1500م), كمال كرجنة ( رمي الجلة), بختة بنالو (رمي الرمح), مونية قاسمي ( رمي الجلة), محمد برحال ( 100م), صفيان حمدي ( 400م), وليد فرحاج ( 400م) والهواري بحلاز ( رمي الجلة).
وفي اختصاص الحمل بالقوة , ستكون الجزائر ممثلة في البرالمبياد المقبلة في اختصاص الحمل بالقوة ب, حاج علي محمد ( (88 كلغ) و حسين بتير ( 65 كلغ).وتبقى القائمة مفتوحة للتاهل بالنسبة لهذه الفئة في انتظار المنافسات التصفوية المقبلة.
وخلال هذا اللقاء التقييمي المندرج في اطار متابعة البرامج الخاصة بتحضير المنتخبات الوطنية تحسبا لاولمبياد باريس - 2024 والذي جرى بحضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة مصطفى علي حساني ,المدراء الفنيين للاتحاديات الرياضية , تم التاكيد على ان سباق التاهل الى الاولمبياد يبقى مفتوحا حتى اواخر يونيو المقبل - 2024 و بالنسبة للمتاهلين الى البرلمبياد (ذوو الاحتياجات الخاصة) فقد حدد اخر اجل لغلق القائمة في 23 افريل 2024.
ودعا المدير العام للوزارة الاتحاديات الى التجند والتخطيط جيدا واعداد برامج ناجعة للتجمعات التحضرية لمختلف المنتخبات الوطنية سيما المشاركين منهم في الاولمبياد وتقديم معلومات تقنية وافية عن الرياضي المتاهل والمتوقع ان يهدي الجزائر ميدالية.
كما شدد على ان الدولة واقفة من اجل دعم ومتابعة الرياضيين المرشحين للمشاركة في موعد باريس ولن تبخل في تمويل كل تجمعاتهم التحضيرية وما يحتاجونه اثناء تنقلاتهم للخارج .
وفي الاخير تمت الاشارة الى ان وزارة الشباب والرياضة خصصت خلال سنة 2023 غلافا ماليا قدره مليار و300 مليون دينار لتمويل تحضيرات المنتخبات الوطنية دون احتساب التحضيرات الوطنية.