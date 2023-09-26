المنتخب الوطني : اللاعب أمين غويري (ستاد رين) يختار رسميا اللعب للجزائر

و كتب غويري عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام :'' بكل فخر اعلن قراري بالانضمام للمنتخب الجزائري. سأدافع عن قميص الافناك جسديا و روحيا لحمل الوان بلادنا عاليا و المساعدة في كتابة الصفحات التالية من تاريخها الغني. السنوات التي قضيتها في المنتخب الفرنسي ستبقى محفورة في ذاكرتي للابد شكرا لكم على كل شيء. لقد حان الوقت لبدء فصل جديد. تحيا الجزائر".
يذكر ان اللاعب امين غويري البالغ من العمر 23 سنة قد استهل مشواره الكروي في صفوف نادي اولمبيك ليوني الفرنسي قبل ان يغادره في سنة 2022 للانضمام الي صفوف ستاد رين الناشط في بطولة الرابطة الاولى الفرنسية حيث خاض معه 49 مباراة في مختلف المنافسات و سجل 19 هدفا.
ويعد امين غويري رابع لاعب جزائري شاب ينشط في البطولات الاوروبية يقرر الانضمام الي المنتخب الوطني الجزائري بعد كل من بوعناني بد ر الدين (نادي نيس) و فارس شايبي (تولوز ثم فرانكفور) و ايت نوري ريان (فولفرهامبتون الانجليزي).
و من جهتها اعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي ان المدرب الوطني جمال بلماضي وجه الدعوة للقادم الجديد امين غويري للمشاركة في التربص المقبل للخضر المقرر في اكتوبر المقبل و الذى سيخوض خلاله رفاق القائد رياض محرز لقاءين وديين امام كل من الراس الاخضر يوم 12 اكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (00ر20) و ضد مصر يوم 16 منه بمدينة ابوظبي (الامارات العربية المتحدة).