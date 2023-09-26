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كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة القارية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:52     الفئـة : رياضــة
كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: &quot;الفاف&quot; تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة القارية

الجزائر- اكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الثلاثاء ان قرارها الانسحاب من الترشح لاحتضان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025 و 2027  يأتي بسبب "النهج الجديد الذى تتبعه الفاف في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر".

و كشفت الهيئة الفيدرالية  في بيان نشرته على موقعها الرسمي بأنها وجهت رسميا مراسلة إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم  "لكاف" أبلغتها فيها بقرارها سحب الترشح من تنظيم نهائيات  كأس إفريقيا للأمم لنسختي 2025 و2027.

وجاء في البيان: "هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي تتبعه الفاف في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر".

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و في وقت سابق من اليوم أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وليد صادي عن انسحاب الجزائر رسميا من الترشح لاستضافة نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم لنسختي 2025 و2027 .

وقال صادي في تصريح للتلفزيون الجزائري: "ارسلنا رسميا رسالة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب الجزائر لملف ترشحها لاستضافة كاس امم افريقيا 2025 و2027 ".

ومن المقرر ان يعلن, باتريس موتسيبي, رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, يوم غد الاربعاء عن اسم البلدين اللذين سيستضيفان كان 2025 و 2027 .

و اضاف بيان الهيئة الكروية  "ستركز الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الآن جهودها على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، حيث تجدد التزامها الثابت بالمشاركة في تطوير كرة القدم الإفريقية".

وختم نفس المصدر  "بهذه المناسبة، تتقدم الفاف بالشكر الجزيل لأسرة كرة القدم الإفريقية الكبيرة على تفهمها لقرارها الذي لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام الجزائر بالرياضة الأكثر شعبية في القارة".

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كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة القارية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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