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وليد صادي يتسلم رسميا مهامه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 13:06     الفئـة : رياضــة
وليد صادي يتسلم رسميا مهامه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

الجزائر - تسلم الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, وليد صادي, اليوم الثلاثاء بمقر "الفاف" بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة), مهامه رسميا.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بين وليد صادي و الرئيس السابق للإتحادية جهيد زفيزف بحضور اعضاء من المكتب الفدرالي الجديد و القديم.

وسيعقد المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة وليد صادي, أول اجتماع له الثلاثاء المقبل.

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وكان صادي, الذي حظي أمس الاثنين, باستقبال من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "قد قدم تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها, وهو ما أكد عليه السيد الرئيس, مقدما له تهانيه وتشجيعاته لتحقيق هذا الهدف"و سيعمل الرئيس الجديد للفاف من أجل تجسيد الأهداف التي سطرها للنهوض بالكرة الجزائرية, على اعتبار أنه سيستكمل ما تبقى من العهدة الأولمبية 2021-2025, والتي بدأها كل من شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 13:45
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وليد صادي يتسلم رسميا مهامه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 13:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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