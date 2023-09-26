وليد صادي يتسلم رسميا مهامه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بين وليد صادي و الرئيس السابق للإتحادية جهيد زفيزف بحضور اعضاء من المكتب الفدرالي الجديد و القديم.

وسيعقد المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة وليد صادي, أول اجتماع له الثلاثاء المقبل.

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وكان صادي, الذي حظي أمس الاثنين, باستقبال من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "قد قدم تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها, وهو ما أكد عليه السيد الرئيس, مقدما له تهانيه وتشجيعاته لتحقيق هذا الهدف"و سيعمل الرئيس الجديد للفاف من أجل تجسيد الأهداف التي سطرها للنهوض بالكرة الجزائرية, على اعتبار أنه سيستكمل ما تبقى من العهدة الأولمبية 2021-2025, والتي بدأها كل من شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف.