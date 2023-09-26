الرابطة الأولى (الجولة الأولى/مباراة متأخرة) نادي بارادو-اتحاد الجزائر: "داربي" مفتوح على كل الاحتمالات

الجزائر - يواجه نادي بارادو ضيفه فريق اتحاد الجزائر, يوم غد الأربعاء بملعب -عمر بن رابح- بالدار البيضاء بالعاصمة على (00ر16), في "داربي" مفتوح على جميع الاحتمالات, ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة "موبيليس".

ويطمح نادي بارادو الى تحقيق أول انتصار له في الموسم, بعد اقتناصه لنقطة التعادل بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل (0-0), لكن هذه المرة ستكون المهمة أصعب أمام اتحاد الجزائر الذي يعيش أزهى أيامه.

وبقيادة المدرب الفرنسي, كورونتان مارتينس الذي خلف مؤخرا نذير لكناوي على العارضة الفنية للأكاديمية, سيعتمد "الباك" على صلابة دفاعه لصد هجمات جاره العاصمي مثلما كان عليه الحال في اللقاء الأول أمام "الكناري".

من جانبه, سيخوض نادي "سوسطارة" أول لقاء له في البطولة , بمعنويات عالية عقب تدشينه للموسم الجديد بانتزاع لقب كأس "السوبر" الافريقي على حساب الأهلي المصري (1-0) بمدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر.

وبعد التتويج بلقب الكأس الافريقية الممتازة, تمكن اشبال المدرب عبد الحق بن شيخة من العودة بتعادل بطعم الفوز أمام الفتح الرباطي (1-1), برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف) علما أن النادي العاصمي هو حامل لقب هذه المنافسة.

كما يبقى نادي "البهجة" منقوصا من لقاء آخر عن الجولة الثانية أمام اتحاد خنشلة, والذي سيتم تحديد تاريخ إجراؤه في وقت لاحق.

الاربعاء 27 سبتمبر :

نادي بارادو - اتحاد الجزائر (00ر16)

الترتيب ن ل

جمعية الشلف 4 2

--. شبيبة القبائل 4 2

-- شبيبة الساورة 4 2

اتحاد خنشلة 3 1

-- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 2

-- شباب قسنطينة 3 2

--مولودية الجزائر 3 2

--. اتحاد بسكرة 3 2

-- وفاق سطيف 3 2

نادي بارادو 1 1

-- نجم بن عكنون 1 2

--. مولودية وهران 1 2

واد سوف 0 1

--. نجم مقرة 0 2

اتحاد الجزائر - -.