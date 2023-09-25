حماد يؤكد على "ضرورة إنجاز توسعة لمشروع إنجاز ملعب لكرة القدم ببوسعادة"

وخلال معاينته للأرضية المقترحة لمشروع إنجاز هذا الملعب وذلك في ختام زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، أبرز الوزير "أهمية الأخذ بعين الاعتبار إنجاز موقف للسيارات والمرافق الملحقة به، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية و لضمان تأهيل الملعب في حالة استغلاله لنشاطات أو بطولات دولية".

وشدد السيد حماد في هذا السياق على أهمية توسيع مساحة المشروع من 9 هكتارات إلى 15 هكتارا مع إبدائه الموافقة المبدئية على إعادة تقييم المشروع بتخصيص مبلغ 900 مليون دج، مضيفا أنه يرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز هذا المشروع "خلال الأيام المقبلة"، حيث سيكون بمثابة متنفس لشباب المنطقة.

وكشف السيد حماد بأن وزارة الشباب والرياضة ستتكفل بتجهيز القاعة المتعددة الرياضات 500 مقعد ببوسعادة والتي بلغت نسبة أشغال إنجازها 70%.