البطولة الافريقية- 2023 للكانوي كياك : نيجيريا تحتضن المنافسة اواخر نوفمبر المقبل

ومن بين المسابقات المدرجة في برنامج الحدث القاري, ثماني مسابقات, ستكون مؤهلة الى اولمبياد باريس, أربع لدى الرجال واربع عند السيدات,حسبما اوضحه نفس المصدر.
وانواع المنافسات هي , 1000م ك1 و 500م ك2 في الكياك (رجال) و 500م ك1 و 500م ك2 في الكياك (سيدات).
والاربع المسابقات الخاصة بالكانوي هي ,1000م س1 و 500م س2 ,عند الرجال وكذا 200م س1 و 500م س2 , لدى السيدات.
و تحسبا لهذا الموعد الرياضي القاري أجرت العناصر الوطنية, المتكونة من ايوب حيدرة, رياض بن تواتي, العرابي انفال واية فرفاد ( كياك) و علي مرزوقي وسيد علي بلعايدي ( كانوي), عدة تربصات إعدادية بالقاعدة المائية ببني هارون (ولاية ميلة).