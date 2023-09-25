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ضرورة تعزيز الفرص أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:34     الفئـة : رياضــة
ضرورة تعزيز الفرص أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

المسيلة - أكد وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, يوم الاثنين بولاية المسيلة أن تعزيز الفرص أمام الشباب و تمكينهم "يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأبرز الوزير في ندوة صحفية عقدها بحديقة التسلية ببلدية مقرة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن "ذلك يتجسد من خلال مجهودات دائرته الوزارية التي تسعى إلى تعزيز دور الرياضة من خلال بناء المنشآت الرياضية و إعداد برامج تدريبية و مسابقات تشجع على الممارسة الرياضية و تنمية المواهب".

وأفاد بأن "ذلك يدخل ضمن التزامات رئيس الجمهورية، خصوصا فيما يتعلق بالبند47 الخاص بمرافقة الرياضة و الرياضيين في الوسط المدرسي و الجامعي و تعزيز الرياضة النسائية من خلال إنشاء الهياكل الرياضية و منشآت جوارية في كل أنحاء الوطن".

وفي هذا السياق، أوضح وزير الشباب و الرياضة أن "ولاية المسيلة قد استفادت من 26 عملية لفائدة قطاع الشباب والرياضة في طور الإنجاز بغلاف مالي فاق 4 مليار دج في مقدمتها عملية إنجاز قاعة متخصصة ببلدية أولاد دراج و إعداد دراسة و متابعة لمسبحين شبه أولمبيين بكل من المسيلة و سيدي عامر".

ويضاف إلى هذه العمليات, وفق ما ذكره الوزير,  تجهيز المنشآت الرياضية و تسجيل عملية لمتابعة و تهيئة هذه المنشآت.

وحث بالمناسبة مقاولات الإنجاز على "ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز واحترام معايير الجودة المطلوبة في الأشغال و الحرص على التسيير الرشيد لهذه المكتسبات التي تدعم الشباب و ترتقي بالممارسة الرياضية و نشاطات الشباب بصفة عامة".

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 18:05
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ضرورة تعزيز الفرص أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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