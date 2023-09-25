رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, الذي قدم تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها, وهو ما أكد عليه السيد الرئيس, مقدما له تهانيه وتشجيعاته لتحقيق هذا الهدف".