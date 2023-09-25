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رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 16:18     الفئـة : رياضــة
رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين, الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, الذي قدم تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها, وهو ما أكد عليه السيد الرئيس, مقدما له تهانيه وتشجيعاته لتحقيق هذا الهدف".

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 16:48
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رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 16:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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