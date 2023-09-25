وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, الذي قدم تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها, وهو ما أكد عليه السيد الرئيس, مقدما له تهانيه وتشجيعاته لتحقيق هذا الهدف".
رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي
أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 16:18 الفئـة : رياضــة
الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين, الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
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