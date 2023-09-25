البطولة الوطنية للكاراتي دو أكابر رجال و سيدات تنطلق يوم الخميس المقبل بوهران

وهران - تقام البطولة الوطنية للكاراتي دو لفئة الأكابر رجال و سيدات في اختصاصي الكاتا و الكوميتي من 28 إلى 30 سبتمبر بالقاعة متعددة الرياضات بالمركب الأولمبي "ميلود هدفي", حسبما علم اليوم الثلاثاء من المنظمين.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الرابطة الولاية للكاراتي دو بوهران بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة و مديرية الشباب و الرياضية بالولاية مشاركة أزيد من 1.200 رياضي و رياضية يمثلون 50 رابطة ولائية من الوطن.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في مختلف الوزان في اختصاصي الكاتا و الكوميتي في فردي و حسب الفرق رجال و سيدات على أن تقام المنازلات النهائية في الفردي كاتا و الكوميتي سهرة الجمعة فيما يخصص يوم السبت للنهائيات حسب الفرق.