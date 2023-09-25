البطولة الوطنية للكاراتي دو أكابر رجال و سيدات تنطلق يوم الخميس المقبل بوهران

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الرابطة الولاية للكاراتي دو بوهران بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة و مديرية الشباب و الرياضية بالولاية مشاركة أزيد من 1.200 رياضي و رياضية يمثلون 50 رابطة ولائية من الوطن.
ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في مختلف الوزان في اختصاصي الكاتا و الكوميتي في فردي و حسب الفرق رجال و سيدات على أن تقام المنازلات النهائية في الفردي كاتا و الكوميتي سهرة الجمعة فيما يخصص يوم السبت للنهائيات حسب الفرق.