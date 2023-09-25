تصفيات كأس إفريقيا للأمم-سيدات/الجزائر-أوغندا: "الخضريات" لإتمام المهمة على أكمل وجه بوهران

الجزائر - يطمح المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم (سيدات), الى إتمام المهمة على أكمل وجه بتحقيق فوز آخر وحسم تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني, عندما يستقبل نظيره الأوغندي يوم غد الثلاثاء على الساعة (00ر19) بملعب "ميلود هدفي" بوهران, في إطار مباراة إياب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا- 2024.

وبعد الإطاحة بنظيراتهن الاوغنديات في مقابلة الذهاب (2-1), الاربعاء الماضي بمدينة نجيرو, تسعى زميلات ايمان شبال وحبيبة كرشوني, مسجلتي الهدفين, الى تجديد التغلب واتمام المهمة على اكمل وجه, على الضيف الذي ليس لديه ما يخسره في هذا اللقاء.

وبالرغم من أن "الخضريات" ستدخلن في ثوب المرشح للتأهل إلا أنهن مطالبات بتوخي الحذر من فريق حل بالجزائر من أجل اللعب الكل في الكل لصنع المفاجأة.

وتحسبا لهذه المواجهة, حلت التشكيلة الجزائرية بمدينة وهران, مساء الجمعة, حيث أجرت أول حصة تدريبية لها يوم السبت بحضور جميع اللاعبات باستثناء لاعبة نادي انتر ميلان الايطالي, غوتية كرشوني, التي ركنت للراحة.

وفي حال بلوغ الدور الثاني والاخير المقرر ما بين 27 نوفمبر و 5 ديسمبر 2023, ستواجه الجزائر المتأهل من المباراة المزدوجة الاخرى بين بورندي و إثيوبيا المتعادلان في مباراة الذهاب 1-1.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس افريقيا, الى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرج فيها المنتخب من الدور الاول, علما أن المنتخب النسوي قد شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014).

ويشارك 42 منتخبا في تصفيات كاس افريقيا 2024 , التي ستقام على شكل مقابلات ذهاب وإياب عبر دورين تصفويين, علما ان منتخب جنوب افريقيا حامل اللقب و زامبيا نائبة البطل, معفيين من الدور الاول للمنافسة التي تقام نهائياتها بالمغرب .

و تشارك 42 تشكيلة في تصفيات كاس افريقيا 2024 , التي ستقام في شكل مقابلات ذهاب وعودة عبر دورين تصفويين, علما ان منتخب جنوب افريقيا حامل اللقب و زامبيا نائبة البطل معفيين من الدور الاول للمنافسة التي تقام دورتها النهائية بالمغرب .

و ينشط الدور الاول من قبل 40 منتخبا, سيسفر عن تأهل 20 منتخبا بالإضافة الى المنتخبين المعفيين ,الى الدور الثاني على ان تتأهل الفرق الفائزة الى الدورة النهائية المقررة بالمغرب.

برنامج اللقاءات

برنامج مباريات إياب الدور الأول لتصفيات كأس افريقيا للأمم-2024 لكرة القدم (سيدات), التي تجرى ما بين 24 و 26 سبتمبر (بتوقيت الجزائر) :

الاثنين25 سبتمبر: ذهاب / اياب

(00ر18سا): الموزمبيق- السنغال 1-1

الثلاثاء 26 سبتمبر:

(00ر13سا): كينيا- الكاميرون 0-1

(30ر13سا): اثيوبيا- بورندي 1-1

(00ر14سا): بتوسانا- الغابون 4-1

(00ر14سا): تنزانيا- كوت ديفوار 0-2

00ر15سا) : موريس- غينيا 0-8

(30ر15سا): الكونغو- غينيا بيساو 0-1

-(30ر16سا): ليبيريا- راس الاخضر 0-2

30ر16سا): نيجر - تونس 0-7

(30ر16سا): طوغو- جيبوتي 7-0

(00ر17سا): البنين- كونغو الديمقراطية 1-2

(00ر17سا): بوركينافاسو - ايسواتيني 3-2

(00ر17ست): غانا- رواندا 7-0

(30ر17سا): مالي- افريقيا- الوسطى 7-1

(00ر19سا): الجزائر - اوغندا 2-1

مباريات لعبت :

الاحد 24 سبتمبر :

ذهاب إياب

جنوب السودان - (+) مصر 0-4 0-4

(+) ناميبيا - غامبيا 3-2 2-0

ملاحظة : المنتخبات المشار إليها بعلامة (+) تأهلت الى الدور الثاني. أما أنغولا, غينيا الاستوائية ونيجيريا فقد تأهلت مباشرة, عقب انسحاب كل من السودان , ليبيا وساوتومي برينسيبي, على التوالي.