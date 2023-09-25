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بطولة العالم للمصارعة: الحكم الجزائري طراي بلقاسم ينال جائزة الصفارة الذهبية لأحسن حكم لسنة 2023 بصربيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:26     الفئـة : رياضــة

بلغراد - توج الحكم الدولي الجزائري في رياضة المصارعة, طراي بلقاسم, بجائزة الصفارة الذهبية لأحسن حكم لسنة 2023 التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة, وذلك في ختام منافسات بطولة العالم للاختصاص التي جرت فعاليتها في الفترة الممتدة من 16 الى 24 سبتمبر بصربيا, حسب ما افادته به الاتحادية الجزائرية للعبة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وكتبت الهيئة الفدرالية عبر بيان نشرته عبر موقعها الرسمي :" ان الحكم الجزائري طراي بلقاسم قد استلم الصفارة الذهبية لأحسن حكم في العالم لسنة 2023 ببطولة العالم للمصارعة أكابر بصربيا" .

واضافت الاتحادية ان "الحكم الاولمبي  المتحصل على رتبة ( SI) السيد طراي بلقاسم, قد تحصل على وسام الإتحاد الدولي  للمصارعة الذي يمنح لأحسن حكم في بطولة العالم للمصارعة أكابر, وذلك نظيرا لاحترافيته الكبيرة التي ابداها خلال إدارته للنزالات التي أشرف عليها و التي نشطت من قبل اقوى المصارعين في العالم".

وحرص بيان الاتحادية الجزائرية على التأكيد ان هذا التتويج الذي ناله الحكم الجزائري يعد مفخرة وتكريم لكل عائلة المصارعة الجزائرية وعلى راسها  دغدغ حمزة رئيس الإتحادية الجزائرية للمصارعة و عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, الذي عاش بفخر فرحة هذا التتويج في لحظات تاريخية للتحكيم الجزائري.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم للمصارعة: الحكم الجزائري طراي بلقاسم ينال جائزة الصفارة الذهبية لأحسن حكم لسنة 2023 بصربيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:26     الفئـة : رياضــة   شارك

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