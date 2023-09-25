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السيد حماد يشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمنشآت قطاع الشباب والرياضة

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:21     الفئـة : رياضــة
السيد حماد يشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمنشآت قطاع الشباب والرياضة

المسيلة - شدد وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد اليوم الإثنين بالمسيلة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت التابعة للقطاع، خاصة ما تعلق منها بالرياضة المدرسية التي تساهم في تطوير و تشجيع المواهب.

وأبرز الوزير بعد استماعه لعرض حول مشروع إنجاز ثانوية رياضية بالولاية و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن مثل هذه المنشآت يمكنها أن تساهم في إيواء الرياضيين و استغلالها في المنافسات و البطولات التي تنظمها الجزائر, بالإضافة إلى كونها داعمة للرياضة المدرسية و تساهم في تطويرها و تشجيع المواهب و ذلك تماشيا مع إلتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال.

كما أكد السيد حماد على أهمية إنشاء أقطاب رياضية، مبديا الموافقة المبدئية لتخصيص مبلغ مالي يقدر ب 673 مليون دج كإعادة تقييم لحصة ثانية تشمل التكفل باستكمال هذه المنشأة من خلال إنجاز قاعة متعددة الرياضات و مسبح و ملعب لكرة القدم و مضمار لألعاب القوى و مرافق أخرى.

و دعا وزير الشباب و الرياضة مقاولات الإنجاز إلى التقيد بآجال إنجاز المشاريع التابعة للقطاع وفقا لما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط لتسليم مشاريع القطاع، مشددا أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود لتسليم المشاريع في أقرب الآجال.

كما تمت الموافقة المبدئية على طلب إعادة تقييم مشروع إنجاز القاعة المتعددة  الرياضات 500 مقعد بمدينة المسيلة  و ذلك بتخصيص مبلغ يقدر ب 55 مليون دج، بالإضافة إلى 113 مليون دج كإعادة تقييم لمشروع استكمال الملعب المتعدد الرياضات الشهيد ورتال البشير بمدينة المسيلة.

و خلال حضوره لنشاط شباني بمركز التسلية العلمية بالمسيلة، أكد السيد حماد على دعم الوزارة لنشاطات الشباب، مشددا على أهمية مرافقتهم لتحفيزهم و تطوير مواهبهم، خاصة في مجال الإبداع و الإبتكار.

و يواصل وزير الشباب و الرياضة زيارة العمل و التفقد إلى ولاية المسيلة و ذلك بمعاينة الملعب البلدي ببلدية مقرة، المخصص لفريق نجم شباب مقرة (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، قبل أن يتجه إلى بلدية بوسعادة ليتفقد مشروع إنجاز قاعة متعددة الرياضات 500 مقعد و الأرضية المقترحة لإنجاز ملعب يتسع لـ15 ألف مقعد.

 

                                     

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:49
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السيد حماد يشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمنشآت قطاع الشباب والرياضة
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:21     الفئـة : رياضــة   شارك

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