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بطولة العالم للرافل لأقل من 19 سنة بوهران: التشكيلة الوطنية حققت نتيجة جد إيجابية

  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 11:51     الفئـة : رياضــة

وهران - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار مايدي محمد الأمين اليوم الأحد بوهران أن التشكيلة الوطنية حققت نتيجة "جد إيجابية" في البطولة العالمية للرافل ذكور وإناث لأقل من 19 سنة التي احتضنتها عاصمة الغرب الجزائري  من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وقال السيد مايدي في تصريح ل"وأج" أن "النخبة الوطنية حققت نتيجة جد إيجابية في هذه البطولة العالمية التي شاركت فيها أحسن المنتخبات من القارات الخمسة على غرار ايطاليا والبراغواي وكرواتيا وبالرغم من أنها تشارك لأول مرة في منافسة دولية وفي بطولة العالم لأقل من 19 سنة".

وأضاف أن المنتخب الوطني "رفع التحدي ورفع سقف الطموحات واستطاع انتزاع لاول مرة ميداليتين الأولى فضية بفضل بادة حسام في اختصاص الرافل فردي ذكور والثانية برونزية أحرزها  بادة حسام والمداح ياسمين في نفس الاختصاص زوجي مختلط".

وذكر ذات المتحدث, بأن "هذه الفئة من الشباب ساروا على منوال الاكابر الذين تحصلوا في بطولة العالم للرافل المنظمة العام المنصرم بمارسين بتركيا على ميدالية فضية بفضل زكيري طارق وترياكي أحمد في ثنائي ذكور وميدالية برونزية حققتها لامية عيسيوي في فردي إناث", معتبرا في ذات السياق هذه الفئة "خزان للأكابر" يمكنها تحقيق نتائج أفضل وتمثيل الراية الوطنية في الاستحقاقات القادمة".

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كما وصف مايدي محمد الأمين مستوى هذه البطولة العالمية التي عرفت مشاركة رياضيين من 23 بلدا ب "العالي".

للتذكير فقد شاركت التشكيلة الوطنية في هذه البطولة العالمية لأقل من 19 سنة بستة رياضيين في اختصاصي الرافل والرمي بالدقة ويتعلق الأمر بكل من بادة حسام وبوقلال شفيق وترياكي هاني إسلام (ذكور) والمداح كارية والمداح ياسمين ومايدي نور الهدى (إناث).

من جهة أخرى دعا رئيس الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار الى توفير قاعات مخصصة لممارسة رياضة الرافل على المستوى الوطني , لافتا الى أن عدد المنخرطين في الاتحادية في حدود 32 ناديا ورابطة.

وأشار ذات المتحدث أنه بالرغم من انعدام القاعات المتخصصة إلا أن النخبة الوطنية استطاعت تشريف الألوان الوطنية في التظاهرات والبطولة الدولية حيث حققت نتائج كبيرة وتحصلت على ميداليات في بطولة العالم الاخيرة وألعاب البحر الابيض المتوسط والألعاب الاسلامية للتضامن وبطولة افريقيا وغيرها".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم للرافل لأقل من 19 سنة بوهران: التشكيلة الوطنية حققت نتيجة جد إيجابية
  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 11:51     الفئـة : رياضــة   شارك

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