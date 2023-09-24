الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الثانية): حامل اللقب بصعوبة وثلاثة أندية تتزاحم في الصدارة

الجزائر - سجل حامل لقب بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم المحترفة "موبيليس", التي جرت يومي الجمعة و السبت, شباب بلوزداد, بداية صعبة عندما حقق فوزا في "الأنفاس" الأخيرة, على الضيف نجم مقرة, في مستهل حملة الدفاع عن لقبه, لحساب الجولة الثانية, بعدما غاب عن الجولة الاولى إثر مشاركته القارية, في حين, "تتزاحم" ثلاثة أندية في صدارة الترتيب وهي : جمعية الشلف, شبيبة القبائل وشبيبة الساورة.

وفي أول اختبار له في البطولة بعد تتويجه باللقب الرابع على التوالي, انتظر شباب بلوزداد 96 دقيقة ليقتنص فوزا صعبا أمام خصم عنيد, هو نجم مقرة الذي جاء ليعوض خسارته في الجولة الأولى امام شبيبة القبائل (0-1).

ومعلوم أن النجم قد أكمل هذا اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه أيمن عتو في اللحظات الاخيرة قبيل تسجيل هدف الفوز.

وكان الشباب قد أعفي من الجولة الافتتاحية بسبب خوضه مقابلة ذهاب الدور التمهيدي الثاني حيث فاز على مضيفه بو رانجرز (3-1).

من جهتها, كانت جمعية الشلف أول من ارتقت الى الصدارة, إثر تعادلها خارج الديار, أمس الجمعة, أمام نجم بن عكنون (2-2), حيث كان "الشلفاوة" قاب قوسين من العودة بفوز ثان على التوالي لولا تعديل النادي العاصمي للنتيجة في اللحظات الأخيرة.

والتحق بالشلف في الصدارة, شبيبتا القبائل والساورة, فإذا كانت الشبيبة قد تعثرت على أرضها أمام نادي بارادو (0-0), فإن الساورة عادت بتعادل بطعم الفوز, بهدف لمثله, من وهران أمام المولودية المحلية التي تسجل بداية صعبة.

وتتصدر أندية : جمعية الشلف وشبيبة القبائل وشبيبة الساورة ترتيب بطولة الرابطة الأولى بأربع نقاط لكل فريق.

وفي قمة هذه الجولة, تمكن شباب قسنطينة من قلب تأخره الى فوز على الضيف مولودية الجزائر (2-1).

فبعدما افتتح النجم يوسف بلايلي باب التهديف للمولودية بلقطة فنية رائعة في (د 17), عدل اللاعب زعلاني النتيجة بعد نصف ساعة من اللعب, ليرجح زميله ديب الكفة للنادي "القسنطيني" مانحا بذلك الفوز.

ويتقاسم الفريقان وسط الترتيب بثلاث نقاط, بعد بفوز وانهزام, لكل منهما.نفس السيناريو تقريبا وقع في "داربي" الجنوب, عندما كان الضيف اتحاد سوف متفوقا بهدف من باسو بعد خمس دقائق من البداية, إلا أن اتحاد بسكرة سرعان ما استعاد زمام الامور في النصف ساعة الأولى, حيث تمكن من توقيع ثلاثة أهداف بفضل رحمون (10) وباعلي (12) وزغنون (32).

هذا الفوز سمح لابناء "الزيبان" بالتنفس ونيل أول ثلاث نقاط, فيما يتذيل "السوافة" الترتيب دون رصيد, منقوصين من مباراة أمام حامل اللقب شباب بلوزداد.

وفي مباراة أخرى استغل وفاق سطيف عامل الأرض, دون الجمهور بسبب العقوبة, ليفرض منطقه على مولودية البيض (2-1).

وهو الانتصار الذي يعيد التوازن لبيت الوفاق بعد البداية المتعثرة في الجولة الاولى اثر الخسارة امام اتحاد خنشلة (0-1), حيث يحتل الفريق حاليا وسط الترتيب بثلاث نقاط رفقة منافسه في هذا اللقاء.

من جانب آخر, يبدو أن بدايات كل من نجم مقرة, مولودية وهران, نجم بن عكنون ونادي بارادو باتت صعبة للغاية.

فإذا كانت فرق "الحمراوة", و"الباك" والنجم (الصاعد الجديد) تحوز نقطة وحيدة بتعادل وخسارة, فإن "المقاروة" لا يحوزون في "جعبتهم" أي نقطة اثر خسارتين, متتاليتين.

من جهة اخرى, تم تأجيل لقاء اتحاد الجزائر أمام اتحاد خنشلة, الى تاريخ لاحق, كون النادي العاصمي منشغل بحملة الدفاع عن لقبه, بخوضه أول لقاء في منافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف).