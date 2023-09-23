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كأس الكونفدرالية لكرة القدم : نادي الفتح – اتحاد الجزائر (1-1)

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 23:09     الفئـة : رياضــة
كأس الكونفدرالية لكرة القدم : نادي الفتح – اتحاد الجزائر (1-1)

الرباط - تعادل فريق اتحاد الجزائر أمام نادي الفتح الرباطي بنتيجة (1-1, الشوط الاول 1-0), سهرة اليوم السبت بالرباط, في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف).

وسجل هدف الاتحاد القائد, زين الدين بلعيد, في الدقيق (45) برأسية محكمة, فيما عدل النايجيري, آجاكو جايمس, النتيجة لأصحاب الارض في الدقيقة (84).

وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد, الفاتح من أكتوبر القادم, بملعب -ميلود هدفي- بوهران.

وكان نادي الفتح قد أزاح من طريقه في الدور التمهيدي الأول نادي لوتو بوبو من البنين بعد ان فاز عليه ذهابا و اياب (3-0, 0-2).

يشار أن بقية مباريات هذا الدور قد جرت أيام الجمعة 15 و السبت 16 سبتمبر, فيما أجلت هذه المواجهة بسبب خوض الاتحاد لنهائي الكأس الافريقية الممتازة أمام النادي الاهلي المصري يوم 16 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية, والتي توج بها نادي "سوسطارة" بعد الفوز (1-0).

ومعلوم أن الاتحاد هو حامل اللقب, حيث توج بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني (ذهابا ب 2-1 و ايابا بـ0-1).

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 23:23
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كأس الكونفدرالية لكرة القدم : نادي الفتح – اتحاد الجزائر (1-1)
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 23:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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