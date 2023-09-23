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بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 16:28     الفئـة : رياضــة
بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل

وهران - أحرز الجزائري بادة حسام اليوم السبت ميدالية فضية في اختصاص الرافل فردي ذكور في إطار بطولة العالم للكرات الحديدية لأقل من 19 سنة الجارية  بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران.

وقد انهزم الجزائري بادة حسام في الدور النهائي للمنافسة أمام الايطالي فريديريكو أليمانتي بنتيجة 9 مقابل 2 .

وفي تصريح لوأج أكد بادة حسام أنه سعيد بتحقيق انجاز تاريخي وأول فضية في هذا الاختصاص لأقل من 19 سنة و الميدالية الثانية للجزائر في هذه البطولة العالمية بعد البرونزية التي حرزها في اختصاص الرافل زوجي مختلط مع المداح ياسمين.

وقال ذات المتحدث " لقد كانت مقابلة صعبة ضد المنافس الإيطالي الذي يعد البطل العالمي... حاولت الظفر باللقب ولكن الحمد لله على حصولي على الميدالية الفضية بعد مشوار ايجابي في هذه المنافسة. نشكر المدرب والمدير التقني الوطني ورئيس الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار على كل ما قدموه لنا طيلة فترة التحضيرات والبطولة".

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بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 16:28     الفئـة : رياضــة   شارك

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